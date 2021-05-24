Ekonomi Esnafa müjde Başvuru işlemleri yarın başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnafa müjde: Başvuru işlemleri yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili talimatı vermiş ve esnafa müjdeleri tek tek sıralamıştı. Buna göre salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafa sağlanacak, karşılıksız toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın başlayacak. Bakanlık tarafından verilecek hibe desteği için e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 23 Haziran günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
Peki hangi meslek kolları bu destekten ve başvurular nasıl olacak? işte son dakika haberinin detayları...

Haber Merkezi DHA
Esnafa müjde: Başvuru işlemleri yarın başlıyor
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatılarak, "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir" denildi.

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Bir ay sürecek


Başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden alınacağı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:
"Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup, 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacaktır.

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  • Buna göre; TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı, '2' olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba, '4' olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe, '6' olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma, '8' olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir."

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