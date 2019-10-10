Ekonomi Esnek çalışmada kadına öncelik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnek çalışmada kadına öncelik

Çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar anne ve babaya yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yasa için gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek habere kilitlenirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ikinci talimat geldi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında işçi ailelere tanınan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının memur ailelere de tanınması konusu milletvekillerince gündeme getirildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “Neden hâlâ hayata geçmedi?” sorusunu yöneltti. Bakan Selçuk da memurların yaklaşık yüzde 48’inin 6 yaşından küçük çocuğu olduğunu, bu ailelerin yarı zamanlı çalışacak olmasının kamuda sıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

TASLAK NE DİYOR?

Aile Bakanı Selçuk’un sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse kapsamını daraltalım, bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim. Söz verdik, sözümüzü tutmamız gerekir” dediği öğrenildi.

Yarım zamanlı çalışma dönemi doğum sonrası analık izninin veya kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsıyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılamayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda yarı zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Memur anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay yarım gün çalışabilecek ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Ayrıca, anneler isterlerse, çocuk, ilkokula başlayana kadar yarım gün çalışabilecek. Bu durumda ise maaşlarının yarısını alacak.

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