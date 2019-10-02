Espora destek şampiyonluk getirdi

PUBG Mobile finalini ise Türk takım “Futbolist” kazandı. Berke Mol (Takım Lideri), Kadir Öçmaz (Tron), Alper Umut Ayyıldız (Solkay), Güven Özdemir (Anarsheet) ve Şevket Yılmaz’dan (Zessy) oluşan “Futbolist” takımı, 40 bin avroluk ödülün de sahibi oldu.

Vodafone Grubu’nun, ESL grup işbirliğiyle düzenlediği dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası “Vodafone 5G ESL Mobile Open” tamamlandı. Türkiye’den de 2 takımın yarıştığı büyük final, Milano Oyun Haftası kapsamında, Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynandı.

56 FİNALİST YARIŞTI

Toplam 56 finalistin yarıştığı turnuvanın “Asphalt 9: Legends” finalini “Future Flash”, PUBG Mobile finalini ise Türk takım “Futbolist” kazandı. Berke Mol (Takım Lideri), Kadir Öçmaz (Tron), Alper Umut Ayyıldız (Solkay), Güven Özdemir (Anarsheet) ve Şevket Yılmaz’dan (Zessy) oluşan “Futbolist” takımı, 40 bin avroluk ödülün de sahibi oldu. Türkiye’de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanan PUBG Mobile finali 79 bin izlenmeyi geçti.

3 yılda 13 milyon yatırım yaptık

Engin Aksoy

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de espor pazarına 3 yıl önce FreeZone ile girdiklerini belirtti. 2018’de Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olduklarını söyleyen Aksoy şunları söyledi: "3 yılda espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Espor turnuvası da Vodafone’un düşük gecikme süresi ve ultra yüksek hızlar sunan gerçek zamanlı 5G şebekesinin potansiyelini milyonlarca oyunsevere göstermek açısından önem taşıyan bir etkinlik oldu.”

Vodafone’dan gigabit 5G şebekesi

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirildi. Büyük final, aynı zamanda Vodafone’un oyun sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek zamanlı 5G şebekesinin performansının sergilendiği ilk büyük etkinlik oldu.

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