Eşyasını alamayana 30 bin TL yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen depreme dair ilk etapta yapılacak yardım ve hasarlı binalarla ilgili atılacak adımları ve yapılacak para yardımlarını duyurdu. Yıkık veya ağır hasarlı binalardan eşyalarını alamayan depremzedelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30 bin lira nakdi destek verecek. AFAD ise ağır hasarlı binaların ev sahiplerine karşılıksız 13 bin lira, ağır hasarlı binaların kiracılarına ise 5 bin lira yardım yapacak. Orta hasarlı binaların ev sahibi ve kiracılarına AFAD; karşılıksız 2 bin 500 lira, ağır hasarlı ve tüzel kişiliği olmayan iş yerlerine ise karşılıksız 2 bin 500 lira nakdi yardımda bulunacak.