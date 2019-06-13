Et ve sütte kayıt dışı riski

İSO’da hayvansal gıda sektörünün güncel konuları ele alındı. Başkan Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin doğal imkanları ve üretim kapasitesiyle bugün dünyanın en büyük tarım, gıda ve hayvancılık ülkelerinden olduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Genişletilmiş Sektör Toplantısı, Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik “Et Sektörüne Sanayi Odaklı Bakış ve Çıkış” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

GIDADA KAYIT DIŞI SORUN

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı konuşmada, tüketici açısından günümüz koşullarında sağlıklı beslenmenin hayati bir konu haline geldiğine ve gıda güvenliğinin öneminin arttığına dikkat çekti. Bahçıvan “Güvenilir gıda üretim ve tüketimi; üretim aşamasından, tüketiciye sunum ve tüketicinin gıdayı kullanmasına kadar giden tüm zincirin kontrol altına alınmasını gerektiriyor. Ülkemizde bu konudaki en önemli sıkıntı, özellikle et ve süt gibi “daha riskli” gıdalarda kayıt dışı üretim ve küçük işletmelerdir. Nereden geldiği, nasıl yetiştirildiği, nasıl üretildiği bilinmeyen, takibi yapılamayan gıda; halk sağlığına en büyük tehdittir. Bunu engellemek için devletin yaptırımları her zaman yeterli olamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, tüketicinin kendi sağlığına gerekli önemi vererek, seçimlerinde ambalajlı ve markalı ürünlere yöneldiğinde gıda sektöründe yaşanan bu sorunun daha kolay çözüleceğine işaret etti.

YILDA 400 BİN BUZAĞI ÖLÜYOR

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik de, “2019 yılında 7,7 milyara ulaşan ve hızla artan dünya nüfusu, ayar bozan en önemli unsur. Türkiye’de besiciliğin en önemli girdileri de besi hayvanı ve yemden oluşuyor” dedi. Menlik, besi hayvanının girdi masraflarında yüzde 50-60, yemin payının ise yüzde 25-40 arasında olduğunu aktararak, “Hayvancılık sektörümüzü olumsuz etkileyen faktörler arasında; mevcut kapasitenin yüzde 70-80’i arasındaki bir bölümün 1-10 baş hayvan sahibi işletmelerce kapsanmakta olmasının yanında; kayıt dışı ve kaçak hayvanlar ile yılda 400 bin adedi bulan çok ciddi boyuttaki buzağı ölümleri var” ifadelerini kullandı.

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