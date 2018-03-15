Euro'da tarihi rakam

Türk Lirası üzerindeki baskı devam ederken, Euro kuru ve sterlin kuru yeni tarihi rekoru kırdı. Dolar kurunda ise yükseliş devam ederken 3 ayın zirvesindeki seyrine devam ediyor.

Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolardaki nispeten zayıf seyir nedeniyle dolar/TL'de etki daha sınırlı hissedilse de; Euro ve Sterlin rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

EURO VE STERLİNDE TARİHİ REKOR

Euro/TL 4.8226 seviyesini görerek tarihi rekorunu yenilerken, şu dakikalarda 4.8167 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.4520 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırarken aynı dakikalarda 5.4395 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL tarihte ilk kez 4,75'in üzerine çıktı. Euro gün içinde 4,7592'ye kadar yükselmişti. Bugün de hem Euro hem de dolar yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada dolar 3,8820 liradan, euro ise 4,8070 liradan güne başladı.

EURO'DA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı’da 3,88 liradan alınan dolar 3,8820 liradan, 4,8050 liradan alınan euro ise 4,8070 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8860 liradan, euro ise 4,8010 liradan satılmıştı

İllere göre de euro ve doların fiyatları değişiyor. Örneğin bugün İstanbul'da ABD doları 3.88 liraya alınırken, 3.8820 liradan satılıyor. Euro ise 4.8030 liradan alınırken, 4.8050 liraya satılıyor. Ankara'da da ABD doları 3.86 liradan alınırken, 3.8860 liraya satılıyor. Euro ise Ankara'da 4.7750 liradan alınıp, 4.8050 liradan satılıyor.

EKONOMİ Euro'da tarihte bir ilk

EKONOMİ Altın fiyatları yükseliyor