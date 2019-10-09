Ekonomi Ev fiyatına tay satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Bosna Hersek’ adlı tay 560 bin liraya satıldı

Ev fiyatına tay satıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yetiştirilen ve açık artırma ile İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda satışa sunulan ‘Bosna Hersek’ adlı tay 560 bin liraya alıcı buldu.

Haber Merkezi IHA
Tarım İşletmelerinde, toplam 32 baş aygır ve 376 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor.
Tarım İşletmelerinde, toplam 32 baş aygır ve 376 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahının yapıldığı merkezlerden biridir ve Osmanlı’dan miras kalan hazine değerindeki gen kaynaklarını ırk karakterlerinde bozulma olmadan koruyarak koşu performansını geliştiriyor ve ıslah ediyor.

Bu kapsamda TİGEM’e bağlı Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu Tarım İşletmelerinde, toplam 32 baş aygır ve 376 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor.

TİGEM işletmelerinde şampiyon aygır ve kısraklardan şampiyon taylar yetiştiriliyor. Özgünhan, Turbo, Ayabakan, Sonalp, Tamerinoğlu, Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt gibi şampiyon aygırları bünyesinde bulunduran TİGEM, bu aygırlardan Denizim, Ateşbibi, Taçser, Altıncıhis, Sürgüntay ve Memduhağa gibi başarılı taylar elde etti.

TİGEM her yıl, Karacabey Tarım İşletmesinde 4 kez koşu tayı satışı, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda ise 3 kez elit tay satışı olmak üzere yılda toplam 7 kez tay satışı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 2019 yılı safkan Arap elit tay satışlarının ikincisi 8 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirilen safkan taylar ortalama 215 bin TL fiyatla 16 baş 2’li erkek tay satışından toplam 3 milyon 445 bin TL gelir elde edildi.
Oldukça çekişmeli geçen satışlarda en yüksek fiyatla alıcı bulan ‘Bosna Hersek’ adlı tay 560 bin TL’ye Fatih Çiftçi tarafından satın alındı.

Bosna Hersek’i, 340 bin TL ile ‘Kotku’ ve 330 bin TL ile ‘Gülbaba’ isimli elit taylar takip etti.

Tay satışından 17 milyonluk gelir elde edildi
TİGEM, 2019 yılında şuana kadar toplam 6 defa tay satışı yaptı. 215 adet koşu ve elit tay satışından toplam 17 milyon 274 bin lira gelir elde edildi.
Anadolu Tarım İşletmesi’nin elit tayları ise 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda satışa sunulacak.

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