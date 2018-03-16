Ev kadını emekli olacak

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapması gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmak ve bir işyerinde çalışmamak şart.

EV KADINLARI EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Önce, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınacak. Ardından ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ doldurulacak. Bir de kimlik fotokopisi gerekiyor. Ev kadınlarının sigorta tarihi sigortalılık talep tarihini takip eden günden itibaren başlatılıyor. Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32’si oranında prim ödüyor.

EV KADINI NE KADAR PRİM ÖDER?

Primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12’si ise Genel Sağlık Sigortası priminden oluşuyor. 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında yatırılacak en düşük prim tutarı 541 lira olarak belirlendi. Ayrıca bu kişiler sağlık hizmeti de alabiliyor. İsteğe bağlı sigortalı, primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

EV KADINLARI BAĞ-KUR KAPSAMINDA

Bu kapsamda yatırılan primler Bağkur kapsamında değerlendiriliyor. Normalde esnaf Bağkur için ayda 613 lira öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek Bağkurlu olabiliyor.

EV KADINI NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

Bağkur kapsamında olan kadın sigortalılar 9000 gün prim ödemek zorunda. Ayrıca emeklilik için 58 yaşını doldurmak gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışma imkanı bulan kadınlar, 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabilir.

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