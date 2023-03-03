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Ekonomi

Ev ve mutfak ürünleri ihracat fuarı 77 ülkeye kapılarını açtı

77 ülkeden 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açtı.

19:00 . 3/03/2023 Cuma
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Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı, 2-5 Mart tarihlerinde
İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM)
kapılarını açtı. 6 milyar dolarlık hacme sahip sektörün devleri tek çatıda toplanıyor. 77 ülkeden 30 bin ziyaretçi beklenen fuarda deprem önlemlerini içeren ev ürünleri de sergileniyor. Sergilenen ürünler fuar bitiminde afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Geri dönüştürülmüş iplerden el yapımı halı kilim v e masa örtüleri, defolu ürünlerden geri dönüştürülmüş çevre dostu bahçe mobilyaları, bebek sağlığına uygun katkı maddesiz boyasız mama kapları-kaşık ve biberonları, pet şişelerden geri dönüştürülmüş cam ve porselen görünümünde kırılmaz mutfak gereçleri fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Her yabancı ziyaretçi başına 1000 TL’lik bağış

Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan her bir yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturulacak, katılımcılara da fuardan elde ettikleri gelirin yüzde 5’ini bağışlamaları için destek çağrısında bulunacak.

Yüzde 100 sağlık garantili ve geri dönüştürülebilir eşyalar

Fuarda insan sağlığına uygun ve geri dönüştürülebilir birçok ürün görücüye çıkacak.
Gıda Güvenliği Tescil Sertifikalı ve Sosyal Sorumluluk Belgesi
olan ürünler sergileneceği gibi migrasyon testleri yapılmış ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın sadece gıda ile temas eden maddeler için verdiği Üretim İzin Belgesi’ne sahip ürünler de bulunacak. Kırılmaz polikarbonat hammaddeden üretilmiş geri dönüştürülebilir ürünler, yüzde 100 sağlığa uygun ürünler sergilenecek.

Ev ve mutfak eşyalarına dair son teknolojinin tanıtılacağı fuarda dijital dokunmatik fırın ve cam hazneli airfryer Türkiye’de ilk defa alıcıyla buluşacak. Son model temizlik robotları, elektrikli masaj aletleri ve yeni nesil su arıtma cihazlarının sergileneceği fuarda; otomatik kapak kilitli 5 güvenlikli düdüklü tencereler de yer alacak.

El sanatları ustalarından yüzde 100 el yapımı ve orjinal kişiye özel tasarım ürünler sergilenecek

Orijinal el yapımı yağlı boya tablolar, özel tasarım el yapımı titanyum kaplama renkli çatal – bıçak setleri, dış yüzey kaplama taklit edilemez kişiye özel mutfak setleri ve yine konsept şeklinde baskılı tam takım mutfak gereçlerinin sergilendiği stantlar merakla bekleniyor.

#Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı
#İstanbul Fuar Merkezi (İFM)
#Gıda Güvenliği Tescil Sertifikalı ve Sosyal Sorumluluk Belgesi
1 saat önce
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Ev ve mutfak ürünleri ihracat fuarı 77 ülkeye kapılarını açtı
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