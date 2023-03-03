Ev ve mutfak ürünleri ihracat fuarı 77 ülkeye kapılarını açtı

Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.
Geri dönüştürülmüş iplerden el yapımı halı kilim v e masa örtüleri, defolu ürünlerden geri dönüştürülmüş çevre dostu bahçe mobilyaları, bebek sağlığına uygun katkı maddesiz boyasız mama kapları-kaşık ve biberonları, pet şişelerden geri dönüştürülmüş cam ve porselen görünümünde kırılmaz mutfak gereçleri fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
Her yabancı ziyaretçi başına 1000 TL’lik bağış
Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan her bir yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturulacak, katılımcılara da fuardan elde ettikleri gelirin yüzde 5’ini bağışlamaları için destek çağrısında bulunacak.
Yüzde 100 sağlık garantili ve geri dönüştürülebilir eşyalar
Ev ve mutfak eşyalarına dair son teknolojinin tanıtılacağı fuarda dijital dokunmatik fırın ve cam hazneli airfryer Türkiye’de ilk defa alıcıyla buluşacak. Son model temizlik robotları, elektrikli masaj aletleri ve yeni nesil su arıtma cihazlarının sergileneceği fuarda; otomatik kapak kilitli 5 güvenlikli düdüklü tencereler de yer alacak.
El sanatları ustalarından yüzde 100 el yapımı ve orjinal kişiye özel tasarım ürünler sergilenecek
Orijinal el yapımı yağlı boya tablolar, özel tasarım el yapımı titanyum kaplama renkli çatal – bıçak setleri, dış yüzey kaplama taklit edilemez kişiye özel mutfak setleri ve yine konsept şeklinde baskılı tam takım mutfak gereçlerinin sergilendiği stantlar merakla bekleniyor.