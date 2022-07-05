Ekonomi Evde bakım maaşları belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Evde bakım maaşları belli oldu

Temmuz ayı asgari ücretinin açıklanmasıyla birlikte arama motorlarında Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşlarının hesaplara yatması bekleniyor Gelen zam kararı sonrası engelli maaşları ve yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş maaşı da artmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım maaşları belli oldu
Evde bakım maaşları belli oldu

Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan Evde bakım maaşlarının Kurban Bayramı vesilesi ile erkene çekilmesi gündeme gelirken konuya ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Temmuz ayı itibarı ile asgari ücrete zam gelmesinin ardından evde bakım maaşının ne kadar zam geldiği merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu? Evde bakım maaşı hesaplara ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.
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