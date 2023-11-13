Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı

2,8 milyar milyar liralık ödeme, bugün itibariyle hesaplara aktarılıyor.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirtti.
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti: