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Ekonomi

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

10:19 - 13/11/2023 lundi
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2,8 milyar milyar liralık ödeme, bugün itibariyle hesaplara aktarılıyor.

2,8 milyar milyar liralık ödeme, bugün itibariyle hesaplara aktarılıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.


Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirtti.


Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Bakan Bolat'tan yeni torba yasa sinyali: Cezalar katmerli şekilde artırılacak 
Bakan Bolat'tan yeni torba yasa sinyali: Cezalar katmerli şekilde artırılacak 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından gerçekleşen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 8'incisi, bu yıl İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Değişen Meslekler ve Meslek Ahlakı temasıyla düzenlenen zirvede önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz. Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı.  


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ödeme
#evde bakım yardımı
#maaş
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