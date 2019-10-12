Evde iş dolandırıcılığına dikkat!

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yaptığı açıklamada, tüketicilerin evde yüksek kazanç vaadiyle kurs ücreti adı altında dolandırılmasının zaman zaman yaşandığını belirterek, son dönemde bu konuda derneğe başvuranların sayısının arttığını söyledi.

Küçük, "Bazı fırsatçılar, sosyal medya hesapları üzerinden veya cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla 'Evde İş' başlığıyla duyuru ve reklam yapıyor. Bu duyuru ve reklamlarda; paketleme, montaj, düğme yapımı gibi el becerisi gerektiren bazı işlerin evlerde yapılacağı ve bu işler karşılığında yüksek ücretler kazanılabileceği belirtiliyor.

Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken işler için öncesinde bir kurs verileceği ifade edilirken, bu kurs için ücret talep ediliyor." dedi.

YÜZSÜZ DOLANDIRICILAR

Bu ilanlarla özellikle ev kadınlarına ulaşıldığını dile getiren Küçük, "Dolandırıcılara, hesaplarına para yattıktan sonra bir daha ulaşılamıyor. Hatta ulaşılan bazı kimseler de yüzsüz bir şekilde tüketiciye, 'Nereye gidersen git şikayet et.' diyor." ifadelerini kulandı.

'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

Küçük, tüketicilere, bu tarz iş vaatlerine ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan reklamlara karşı dikkatli olması çağrısında bulunarak, "Kurumsal kimliği, vergi kaydı, açık adresi, iletişim bilgileri ve ticaret sicil kaydı bulunmayan firma ya da kişilere itibar edilmemeli, emin olunmaya firma ya da kişilere kesinlikle banka havalesi veya ödeme yapılmamalı." diye konuştu.

Vatandaşların mağdur olmaları halinde Cumhuriyet Savcılıklarına başvurması gerektiğini dile getiren Küçük, yasal muhatap bulunması halinde maddi zararlarının tazmini için tüketici hakem heyetlerine müracaat edilmesinin şart olduğunu sözlerine ekledi.

"Bilinmeyen telefonlardan gelen mesajlara dikkat edilmeli"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal ise, son dönemde haksız kazanç sağlamak isteyen fırsatçıların, tüketicileri dolandırmak için akla hayale gelmeyecek yöntemler bulduğunu söyledi.

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Yıllardır süregelen dolandırıcılık yöntemlerinin özellikle internet ve sosyal medya ile tabiri caizse daha da kolaylaştığını dile getiren Koçal, "Son günlerde duyduğumuz bir dolandırıcılık yöntemi de yüksek kazanç vaadiyle kurs ücreti adı altında para alma." dedi.

Koçal, tüketicilerin bilmediği telefonlardan gelen mesajlara ve aramalara veya sosyal medyadaki ilan ve reklamlara itibar etmemesi gerektiğini kaydederek, "Bir hesaba para yatırırken hesabın ait olduğu kişi veya kurumlar iyi incelenmeli." diye konuştu.

Mağdur olunması durumunda savcılık veya karakola suç duyurusu yapılması gerektiğini vurgulayan Koçal, "Eğer isim veya şirket gibi konularda bilgi yoksa hesap numarası üzerinden şikayet yapılabilir." dedi.

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