Ekonomi Evdeki influencerları Aynes keşfedecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Evdeki influencerları Aynes keşfedecek

Aynes, evlerinde fark yaratan ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekli kadınlar için ‘Evdeki Influencer’ projesini başlattı. Proje kapsamında, Anadolu’da saklı kalmış bu yeteneklerin ortaya çıkarılması ve becerilerinin tüm Türkiye ile paylaşılması hedeflendi.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Evdeki influencerları Aynes keşfedecek
Aynes

Proje bir yandan kadınlara ışık tutarak, cesaretlendirerek, ekonomiye katılmalarını teşvik ederken ve bir yandan da influencer kavramına yeni bir anlam katmayı amaçladı. İlki 2021 yılında tamamlanan projenin ikincisi Temmuz ayında gerçekleşti. Projenin eğitim modülünü başarı ile tamamlayan 20 Evdeki Influencer sertifikalarını Aynes Denizli üretim tesislerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nagihan Gür ve CEO Murat Hocalar’ın elinden aldı.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ADIM ATTIK

İkincisi gerçekleştirilen proje hakkında konuşan Aynes CEO’su Murat Hocalar, şöyle konuştu: “Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını, kadının güçlendirilmesini, etkinlik alanlarının genişletilmesini, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk gibi her alanda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmesini çok önemsiyoruz. Ayrıca orta vadede bu projenin ülkemizin her köşesinde ortaya çıkarttığımız marka elçilerimiz ile dalga dalga büyüyerek kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yerinin güçlendirilmesine yönelik bir oluşuma da katkı sağlamasını planlıyoruz.”

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