Eylül ayı enflasyonu yüzde 4,75 oldu

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 arttı.

Eğitim harcamaları yüzde 30,27 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut olurken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu. Bir önceki aya göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı, artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 30,27 ile eğitim olarak gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 olarak gerçekleşti.

Üretici enflasyonu yıllık yüzde 47,44

Üretici enflasyonuna işaret eden yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,40, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,55 artış gösterdi.

Ekonomistlerin beklenti ortalaması yüzde 5

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanmıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.







