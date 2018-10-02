Ekonomi Eylülde en fazla karpuzun fiyatı arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylülde en fazla karpuzun fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 71,74 ile karpuz oldu. Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 29,60 ile elma olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 71,74 ile karpuz oldu.
Fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 71,74 ile karpuz oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 71,74 ile karpuz olduğunu duyurdu.

İTO tarafından, Eylül 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 134'ünde artarken, 12'sinde azaldı, 96'sında ise değişmedi.

Bu dönemde, gıda harcamaları grubunda yer alan karpuzun fiyatı yüzde 71,74 arttı. Karpuz, bu oranla eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. Karpuzu, yüzde 41,07 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 37,65 ile salça, yüzde 30,20 ile domates ve yüzde 29 ile patlıcan izledi.

Fiyatı en fazla azalan ürün elma

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan elmanın fiyatı, bu yılın eylül ayında yüzde 29,60 geriledi. Böylece elma, eylülde fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 16,01 ile limon, yüzde 12,24 ile kuru soğan, yüzde 6,79 ile patates ve yüzde 5,33 ile de erik şeklinde sıralandı.

  • Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:
  • Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)

  • Elma -29,60
  • Limon -16,01
  • Kuru Soğan -12,24
  • Patates -6,79
  • Balık -3,22
  • Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
  • Karpuz 71,74
  • Domates 30,20
  • Patlıcan 29,00
  • Şeftali 23,20
  • Yaş Üzüm 22,61
  • Kabak 16,40
  • Sivri Biber 16,38
  • Maydanoz 10,10
  • Erik -5,33

  • İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler

  • Okul Kitapları 41,07
  • Salça 37,65
  • Çocuk Mamaları 27,97
  • Defter 26,57
  • Kahve 22,22
  • Kurşun Kalem 20,39
  • Tahin Helvası 19,91
  • Kağıt Malzeme 18,59
  • Tiyatro Bilet Ücreti 18,52
  • Kaşar Peyniri 16,40
  • Tuvalet Sabunu 16,15
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