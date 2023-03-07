EYT başvuruları 600 bini geçti

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gündeme gelen bir konu da Ramazan ayının sonunda verilecek olan emekli bayram ikramiyesi oldu. Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Peki EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyesi olabilecek mi, ne zaman ödenecek?