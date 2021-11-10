EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ne zaman çıkıyor?

EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan yasada 5’li formül üzerine çalışılıyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin açıklamasında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara yanıt verdi ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, asgari ücret ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.

REKLAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi.

REKLAM

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN EYT çıkıyor mu? Başkan Erdoğan'dan son EYT açıklaması!

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.