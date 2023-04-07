EYT emeklisi işe nasıl dönecek?

1.6 milyon EYT’linin 25 güne kadar farkı hesaplara yatmaya başladı. Bu ay bayramdan önce maaşla birlikte ikramiyeler de hesaplarda olacak. Ayrıca bankayla 3 yıllık anlaşma yapılırsa promosyon da ekleniyor. Böylece nisan ayı içinde EYT’li emeklinin cebine tazminat hariç en az 20 bin TL girecek.