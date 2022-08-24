EYT ocak ayında Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmayı bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Bilgin EYT konusunda ise, “Aralık'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Ocak başında Meclis’te olur. Bizim kendi şartlarımıza uyan bir formül olacak, başka yerde yok” dedi. Kabine toplantısı sonrası soruları cevaplayan Bakan Bilgin, “Çalışma programımıza uygun bir şekilde çalışıyoruz. İlk konumuz sözleşmeliler. Biz Bakanlıkta çalışmamızı bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunu yarın çağıracağım. Ondan sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüşleri almıştık ama bir de birlikte değerlendireceğiz Devam eden süreçte kamuoyuna açıklarız. Ayın sonunda veya eylülün ilk haftasında tamamlamış oluruz. Geçici işçiler konusunu hemen çözeceğiz. Taşeron işçiler konusunu ondan sonra ele alacağız” diye konuştu. Bakan Bilgin, kadroya geçirilmesi beklenen 200 binden fazla işçi olduğunu da ifade etti.

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TÜRK-İŞ’İN TALEBİ MALİYENİN KONUSU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını talep etmişti. Bu konuyla ilgili de konuşan Vedat Bilgin, “Gündemimizde şu an öyle bir çalışma yok ama çözülmesi gereken bir konu. Sendikalarımız hep, ‘Biz toplu sözleşme yapıyoruz, belli bir ücret ve zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz’ şeklinde bir talepte bulunuyorlar. Bu haklı bir istek tabii ama doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı’nın vergi düzenlemeleriyle ilgili bir konu” şeklinde konuştu.

KÇÖ MAĞDURİYETİ ÇÖZÜLECEK

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) aldığı için emekliliği ertelenenlerin durumunu da değerlendiren Bakan Bilgin, bu konuyu da EYT’nin içinde çalıştıklarını anlatarak, “Ya böyle çözeceğiz ya da başka bir çözüm bulacağız. Bir şekilde KÇÖ mağduriyeti de sonlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

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FOTOĞRAF 14 Emeklilikte yaşa takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış kişilerin merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor.<br><br> Yıl sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği EYT çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.<br><br> Bu kapsamda çalışmalar sürerken EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.<br><br> EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.<br><br> Ziyarete ilişkin konuşan Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik \"Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi\" dedi. Türkiye gazetesinin haberine göre açıklamalarına devam eden Çelik, Bakan Bilgin ile görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:<br><br> “EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin’e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin’in sözleri, EYT’liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada.” EYT için geri sayım: Bakan Bilgin tarih verdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini bekleyenlere iyi haberler peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, "Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi." dedi. Peki EYT kimleri kapsıyor? EYT hangi tarihten itibaren geçerli? EYT ne zaman çıkacak?



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