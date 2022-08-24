EYT ocak ayında Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası için tarih verdi: Aralık’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Ocak başında Meclis’te olur. Bizim kendi şartlarımıza uyan bir formül olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmayı bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Bilgin EYT konusunda ise, “Aralık'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Ocak başında Meclis’te olur. Bizim kendi şartlarımıza uyan bir formül olacak, başka yerde yok” dedi. Kabine toplantısı sonrası soruları cevaplayan Bakan Bilgin, “Çalışma programımıza uygun bir şekilde çalışıyoruz. İlk konumuz sözleşmeliler. Biz Bakanlıkta çalışmamızı bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunu yarın çağıracağım. Ondan sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüşleri almıştık ama bir de birlikte değerlendireceğiz Devam eden süreçte kamuoyuna açıklarız. Ayın sonunda veya eylülün ilk haftasında tamamlamış oluruz. Geçici işçiler konusunu hemen çözeceğiz. Taşeron işçiler konusunu ondan sonra ele alacağız” diye konuştu. Bakan Bilgin, kadroya geçirilmesi beklenen 200 binden fazla işçi olduğunu da ifade etti.
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TÜRK-İŞ’İN TALEBİ MALİYENİN KONUSU
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını talep etmişti. Bu konuyla ilgili de konuşan Vedat Bilgin, “Gündemimizde şu an öyle bir çalışma yok ama çözülmesi gereken bir konu. Sendikalarımız hep, ‘Biz toplu sözleşme yapıyoruz, belli bir ücret ve zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz’ şeklinde bir talepte bulunuyorlar. Bu haklı bir istek tabii ama doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı’nın vergi düzenlemeleriyle ilgili bir konu” şeklinde konuştu.
KÇÖ MAĞDURİYETİ ÇÖZÜLECEK
Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) aldığı için emekliliği ertelenenlerin durumunu da değerlendiren Bakan Bilgin, bu konuyu da EYT’nin içinde çalıştıklarını anlatarak, “Ya böyle çözeceğiz ya da başka bir çözüm bulacağız. Bir şekilde KÇÖ mağduriyeti de sonlanacak” değerlendirmesinde bulundu.