EYT’de Ocak 2023 müjdesi: İlk maaş Şubatta

Milyonlarca çalışanın beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. AK Parti hükümeti bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e yeni bir torba yasa getirecek. Meclis’e sunulacak torba yasa teklifinin içeriğinde EYT düzenlemesi de yer alacak. Meclis’te önce komisyonlarda görüşülecek olan EYT tasarısı Genel Kurul’a gelip oylanacak. Bu arada verilecek önergelerle tasarıda değişiklik yapılması ya da kapsamının genişlemesi mümkün olabilecek. Aralıkta yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla da uygulamanın başlaması bekleniyor.

İLK MAAŞ ŞUBATTA

EYT uygulamasının ocak ayında başlamasının ardından başvuru süreci işleyecek. Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla yapılacak.

REKLAM

Bu arada ocak ayında müracaat eden EYT’lilerin maaş hesabında ocak ayında yapılacak emekli maaş artışı da etkili olacak. Ocak ayında 6 aylık enflasyon ve üzerinde bir refah artışı bekleniyor. Ayrıca taban maaşı artacak. Böylece

EYT’liler daha yüksek maaş alırken taban maaş artışını da ücretlerinde görmüş olacaklar.

Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Açkılamada, “Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir” ifadesi kullanıldı.

REKLAM