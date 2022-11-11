Ekonomi EYTde Ocak 2023 müjdesi İlk maaş Şubatta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EYT’de Ocak 2023 müjdesi: İlk maaş Şubatta

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin aralıkta yasal sürecin tamamlanmasının ardından 15 Ocak 2023 itibarıyla uygulamaya sokulması planlanıyor. Başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla yapılacak. EYT'lilerin maaş hesabında, ocaktaki emekli maaş artışı da etkili olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT’de Ocak 2023 müjdesi: İlk maaş Şubatta
EYT Ocak 2023’te yürürlükte.

Milyonlarca çalışanın beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. AK Parti hükümeti bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e yeni bir torba yasa getirecek. Meclis’e sunulacak torba yasa teklifinin içeriğinde EYT düzenlemesi de yer alacak. Meclis’te önce komisyonlarda görüşülecek olan EYT tasarısı Genel Kurul’a gelip oylanacak. Bu arada verilecek önergelerle tasarıda değişiklik yapılması ya da kapsamının genişlemesi mümkün olabilecek. Aralıkta yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla da uygulamanın başlaması bekleniyor.

İLK MAAŞ ŞUBATTA

EYT uygulamasının ocak ayında başlamasının ardından başvuru süreci işleyecek. Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla yapılacak.

Bu arada ocak ayında müracaat eden EYT’lilerin maaş hesabında ocak ayında yapılacak emekli maaş artışı da etkili olacak. Ocak ayında 6 aylık enflasyon ve üzerinde bir refah artışı bekleniyor. Ayrıca taban maaşı artacak. Böylece

EYT’liler daha yüksek maaş alırken taban maaş artışını da ücretlerinde görmüş olacaklar.

Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Açkılamada, “Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir” ifadesi kullanıldı.

Bütçeden sonra sıra EYT'de: AK Parti Meclis'e yeni bir torba yasa getirecek
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Bütçeden sonra sıra EYT'de: AK Parti Meclis'e yeni bir torba yasa getirecek
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