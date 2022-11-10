F-16’larda kullanılacak: Türkiye'nin yeni gücü gün yüzüne çıktı

Türkiye’nin savunma sanayii alanında elinde olan donanımlarını yerlileştirecek ve millileştirecek Özgür Projesi, halihazırda var olan F-16’ların modernizasyonunda önemli rol oynayacak. Proje çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen ‘Aktif Faz Dizinli Radar’ yani AESA olarak bilinen radar sistemi ile kullanılan radar sistemlerinin kabiliyetleri önemli ölçüde artacak. Proje çerçevesinde üretilen radar, sadece F-16 modernizasyonunda değil, aynı zamanda İnsansız Hava Araçları’nda (İHA) da kullanılacak. Radarın ilk uygulaması ise AKINCI İHA’da gerçekleştirilecek.



ASELSAN’ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte görücüye çıkan AESA radarının tanıtımı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, proje çerçevesinde havacılık sektörünün ve savunma sanayiinin bütün firmalarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, “Gözümüz yükseklerde diyoruz. İstiklal ve istikbal mücadelesinden bahsediyoruz. Malumunuz bugün Ulu Önder Atatürk’ün vefat yıldönümü. Atatürk’ün de işaret ettiği gibi ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü istiklal ve istikbal mücadelesinde göklerde hakimiyet önemlidir diyoruz. F-16 modernizasyonu, özgürleştirme projemizin ilk adımları olan ‘Özgür Projemiz’ ve onun çıktıları; bunun anlamı gayet geniş. Son derece modern bir radar. Şu anda dünyada en ileri ölçülerde uygulanan radarlara muadil bir radar projesi” ifadelerini kullandı.

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'Burada kazandığımız kabiliyeti, bir adım daha ötesini milli muharip uçak projemizde kullanacağız'

Proje çerçevesinde modernizasyonu gerçekleştirilecek uçaklara Türk sistemlerinin entegre edilebileceğini aktaran Demir, “Üzerine koyduğumuz kokpitteki aksamların tamamen dijitalleştirilmesi ve bir dizi ürünün millileştirilerek artık tamamen Türk sistemlerinin üzerine entegre edilebileceği, milli silahlarımızın kullanılabileceği bir uçaktan bahsediyoruz. Aslında bu aşamada yapılan çalışmalar, milli muharip uçak yolculuğumuzun temel taşlarını da teşkil ediyor. Biz bu yolculukta sıfırdan başlamadık, bütün bu projeler ve yapılan çalışmalar oraya giden yolda atılan adımlardır. Burada kazandığımız her türlü kabiliyeti, bir adım daha ötesini inşallah milli muharip uçak projemizde kullanıyor olacağız” diye konuştu.



'İlk modellerinden başlamak üzere bu uygulama şu an hayata geçiriliyor olacak'

Uygulamaya hemen başlanacağını dile getiren Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

“F-16’larımızın çeşitli modelleri var; ilk modellerinden başlamak üzere bu uygulama şu an hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16’larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecekler. Önümüzde kat edeceğimiz önemli mesafeler var. Şu anda gördüklerimiz, başarılanlar ileride çok daha iyisini başarabileceğimizin işareti. Burada gördüklerimiz bizim için başarı umutlarını daha da arttırıyor. Türkiye’nin havacılık sanayiinde hem insanlı hem insansız sistemlerde çok daha iyi işler çıkartacağını gösteriyor.”

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"AKINCI’mıza AESA radarını çok kısa bir süre içerisinde takacağız"

Radarın takılacağı donanımlar hakkında bilgi veren Demir, “Bugün gördüğümüz AESA radar dediğimiz radarımızın da ilk uygulamasını insansız sistemlerde yani AKINCI’mıza AESA radarını çok kısa bir süre içerisinde takacağız. Daha sonra da F-16’larımızda, daha sonra diğer modellerde ve sonrasında milli muharip uçağımızda da bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye’nin hava gücünü hava-yer ve hava-hava mücadelelerindeki etkinliğini çok daha arttıracak sistemlerle devirde olacağız inşallah. Daha önümüzde almamız gereken çok mesafeler olduğunu görüyorum. Ama şu ana kadar yaptıklarımız bu mesafelerin çok daha hızlı ve başarılı şekilde alınacağını bize gösteriyor” dedi.

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FOTOĞRAF 21 10uncu Tanker Üs Komutanlığında bulunan filo, gecenin zifiri karanlığında dahi hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla, düşman topraklarına düzenledikleri ani baskınlarla bilinen Akıncılara benzetildiği için Akıncı Filo çağrı koduyla anılıyor. F-16 savaş uçaklarını kullanan filo, icra ettiği Av-önleme ve Av-bombardıman çoklu görevleriyle sınırların güvende kalmasını sağlıyor. Görevlere büyük bir dikkatle hazırlanan Akıncı Filo pilotları, operasyonun ve sahasının en ince ayrıntısına kadar incelendiği toplantılara katılıyor. Toplantıların ardından teçhizatlarını kuşanan pilotlar, vatan müdafaası için çelik kanatlı yol arkadaşlarıyla zorlu görevlere uçuyor. 24 saat alarm reaksiyon nöbetindelerAkıncı Filo, çoklu görevlerinin yanı sıra 24 saat boyunca alarm reaksiyon nöbeti de tutuyor. Bu alanda yüksek eğitim alan pilotlar, nöbetleri sırasında bir talimat geldiğinde veya tehdit algılandığında çağrı adlarına yakışır şekilde 7 dakikadan az sürede havalanıp tehdit oluşturan unsuru kontrol ediyor, gerektiğinde de etkisiz hale getiriyor. Dünyanın havada yakıt ikmali yapabilen sayılı güçlerinden 101inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığının da 10uncu Tanker Üs Komutanlığında konuşlu olması, 152nci Filonun gücüne güç katıyor. 101inci filonun tanker uçakları, Akıncı pilotlarının kullandığı F-16lara havada yakıt ikmali yaparak operasyon menzillerinin ve sürelerinin artırılmasını sağlıyor. Akıncı Filo, bölgesinde en etkili kuvvet çarpanıAkıncı Filoda görevli yüzbaşı, çağın en modern mühimmatlarıyla donatılan 152nci Jet Filo Komutanlığının, tarihi şan ve şeref dolu Akıncı adının sorumluluğuyla hareket ettiğini belirtti. Sınırların taciz edilmesine asla fırsat vermediklerini ifade eden yüzbaşı, Akıncılar, icra ettiği NATO ve milli alarm reaksiyon görevleriyle, ülke sınırlarını taciz etme potansiyeli olan her türlü hava aracını gerekirse angaje olarak en kısa sürede bertaraf edebilmektedir. Alarm reaksiyon görevlerinde, reaksiyon süreleri 7 dakikayı geçmeyen Akıncı Filo, bu konuda bölgesinde en etkili kuvvet çarpanıdır. diye konuştu. Yüzbaşı, alarm reaksiyon nöbetlerinin yüksek eğitim gerektirdiğini vurgulayarak, Normalde ikaz geldiğinde yerden kalkışınızın 15 dakikada tamamlanması beklenir ancak Akıncı Filo, yaptığı eğitimlerle bu süreyi yaklaşık 7 dakikada tamamlayıp, kalkış yaparak tehdidi önlemektedir. ifadelerini kullandı. Tüm görevlere büyük bir dikkat ve özenle hazırlandıklarını belirten yüzbaşı, şöyle konuştu:Çağımızın en modern uçak ve mühimmatlarıyla donatılmış Akıncıları olan 152nci Jet Filo Komutanlığı, tarihi şan ve şerefle dolu Akıncı adını yüreklerinde hissettikleri büyük sorumlulukla, terörle mücadele harekatlarını ve vatan menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek tüm görevleri büyük bir özveri ve titizlikle yerine getirmektedirler. Uçaklar görev öncesi detaylı şekilde kontrol ediliyor. Pilotların kullanacağı F-16ların görevlere hazırlanması da büyük bir dikkat ve çaba gerektiriyor. 10uncu Tanker Üs Komutanlığı bünyesindeki Uçak Sistemleri Komutanlığının uzman bakım personellerince, her gün ve operasyonlar öncesinde uçaklar en ince ayrıntısına kadar kontrol ediliyor. Komutanlıkta görevli üsteğmen, F-16, tanker uçakları ve Cougar tipi helikopterlerin bakımlarını yaptıklarını belirterek, Uçaklarımızda günlük bakım faaliyetleri olarak uçuş öncesi, arası ve sonu bakımları icra edilmektedir. Her bir uçuş öncesi, pilotlarımızla yaptığımız motor çalıştırma kontrollerinde de uçaklarımızın elektronik, mekanik, motor, yakıt ve havalandırma sistemleri başta olmak üzere tüm detayları incelenerek uçuşa emniyetli hale getirilmektedir. dedi. Pistlere adeta toz kondurmuyorlarTürkiyenin hava operasyonları için kritik önem taşıyan İncirlikteki üssün pisti ve taksi yollarında, yabancı madde hasarlarına karşı sıkı tedbirler uygulanıyor. Meydan Harekat Tabur Komutanlığının uzman personeli, pistlerde ve taksi yollarında her gün yapılan kontrollerde kalem, çakmak, pil, plastik, karton, izmarit, düğme ve taş gibi maddeleri topluyor. Piste ve taksi yollarına adeta toz kondurmayan personel, yer kontrolünün yanı sıra uçuş sahasına çıkan şifreli kapılarda da bu tür maddelere karşı geniş güvenlik önlemleri alıyor. Pistlere çıkacak araçlar, kapılardan geçmeden özel olarak tasarlanan ve lastiklerin temizlenmesini sağlayan bölümde duruyor. Araçtan inen personel de taşıtların lastiklerinde herhangi bir madde olup olmadığını titizlikle inceliyor. Uçakların hareket ettiği her nokta, uzman ekiplerin yanı sıra güvenlik kameraları ve Hava Trafik Kontrol Kulesince anbean izleniyor. Hava üssünde uçuş güvenliğinin sağlanması için pist ve taksi yollarında yapılan rutin denetimlerin yanı sıra yılda en az bir kere de geniş kapsamlı denetim gerçekleştiriliyor. Akıncı Filonun çelik kanatları Akıncı Filo'nun çelik kanatları: 7 dakikadan az sürede havalanıyor 'Akıncı' olarak anılan 152'nci Jet Filo Komutanlığı'na bağlı F-16 savaş uçakları, olası bir tehdide karşı 7 dakikadan az sürede havalanıp hedefe odaklanıyor. Türk Hava Kuvvetlerinin, hava ve sınır güvenliği, ulusal çıkarların korunması ve terörizmle mücadele çalışmalarında en önemli görevlerden birini 152'nci Jet Filo üstleniyor.



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FOTOĞRAF 24 Baykar açıklamasına göre, AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHAnın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor. Çorlu Hava Meydan Komutanlığında bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı. Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 Adet AKINCI TİHAnın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oluşturdu. Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı. Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi.

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FOTOĞRAF 8 Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHAya yerli olarak üretilen yeni mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor. Bu çerçevede ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile 1 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığından havalanan ve test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçan AKINCInın ateşlediği milli mühimmat LGK-82, bulut altında uçan Bayraktar TB2 SİHAnın lazerle işaretlediği hedefi tam isabetle vurdu.LGK-82 ilk kez İHAdan atıldı. Genel maksat bombalarını lazer işaretleme sayesinde kilometrelerce uzaktan hedefini vuran akıllı mühimmatlara çeviren LGK, AKINCI tarafından gerçekleştirilen testte ilk defa bir insansız hava aracı platformundan atılarak görevini başarıyla tamamladı. AKINCI, LGK-82 attığı test uçuşunda kanat altında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve entegrasyon çalışmaları devam eden GÖZDE Güdüm Kitini de taşıdı. Anadolu Kartalını başarıyla tamamladıDün sona eren ve NATO unsurlarının da yer aldığı Anadolu Kartalı Tatbikatına katılan Bayraktar AKINCI B, gerçeğe yakın savaş ortamında verilen görevleri de başarıyla gerçekleştirdi. Milli TİHA AKINCI, Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilk kez Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikata katılmış oldu. BATMANdan kalkıp EGEdeki hedefleri vurduTürk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Haziran ayı içerisinde İzmir Seferihisarda icra edilen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatına katılmıştı. AKINCI, Batmanda konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisardaki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batmandaki üssüne geri dönmüştü. İhracat görüşmeleri sürüyorBayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler çerçevesinde Bayraktar TB2 SİHAların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021de 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHAya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. AKINCI’dan LGK-82 ile başarılı atış Milli TİHA Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

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