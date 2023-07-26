Fabrika çıkışlı ikinci el araç sistemi Türkiye'ye geliyor: Motor dahil her şey yenilenip satılacak

Renault, “fabrika çıkışlı ikinci el araç” projesini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor.





Bu konuda Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, geçen Haziran ayında “ inceleme sürecindeyiz” diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi ise fabrikadan yenilenmiş ikinci el araç satışının Türkiye’de 2023 yılında başlayacağı ifade edildi.





Refactory adı verilen fabrika çıkışlı ikinci el araç satış modeli Fransa ve İspanya’da uygulanıyor.





'İkinci elin geleceğini değiştireceğiz'





Doğu, bu modelin Türkiye için son aşamaya geldiğini söyledi. “Teknolojik olarak yatırımlarımızı belirledik. Türkiye’de ikinci elin geleceğini değiştireceğiz. Yeni bir oyun başlatacağız. Muhtemelen diğer üreticiler bizi örnek alacak. Çünkü, otomobile doğru ulaşmanın yolu bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyerek, garantiler vererek, halkın güvenle kullanacağı uygun fiyatlı araçlar üreteceğiz” dedi.





Sistem nasıl çalışacak?

Hakan Doğu, yenilenmiş araç satışıyla ilgili şu detayları verdi:





“Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içinde kurulacak. İlk olarak 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenecek sonra bunu 10 yaşa kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Motor dahil her şey yenilenecek. 2 yıl garanti verilecek” diye konuştu. Açıklamaya göre Renault, yenilenmiş ikinci el araç alım ve satım işlemlerini ilk aşamada bayiler aracılığıyla yapacak.





İlk etapta Renault ve Dacia





Sistem başlangıçta Renault ve Dacia modelleri için geçerli olacak gibi görünüyor ancak ileride diğer markalar da yenileme kapsamına girebilir.





Renault, bu uygulamaya ‘Refactory’ ismini verdi ve ilk olarak Fransa’daki Flins fabrikasında hayata geçirdi. Bu fabrikayı geri dönüşüm, yenileme ve araştırma tesisi olarak kullanmaya karar veren şirket, burada hem kendi markalarının kullanılmış araçlarını geri dönüştürüyor hem de 2. el araçları fabrikadan yeniymiş gibi yeniliyor. Renault, bu şekilde yenilediği araçları da 2. el olarak satıyor. Fransız üretici, Flins’teki bu uygulamayı yakın zamanda İspanya’daki Sevilla fabrikasına da getirdi.















