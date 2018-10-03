Ekonomi Fabrika gibi okul
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fabrika gibi okul

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5,5 milyon liralık üretim ile ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan okul oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "Bakanlığımız bünyesinde döner sermayesi olan okullarımız içerisinde geçen yıl en büyük ciroyu sağlayan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulumuz çok iyi bir iş çıkardı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran

Özellikle sanayinin ara eleman ve teknik personel ihtiyacını karşılayan meslek liseleri ekonomiye katkıları ile de dikkat çekiyor. Son olarak, Batman'da 1968 yılında kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen üretimden ülke ekonomisine 5,5 milyon liralık katkı sağlandı. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınıflarda aldıkları eğitimi atölyelerde pratiğe döküyor.

Öğrenciler, atölyelere gelen ham maddeleri işleyerek kentteki tüm okulların yanı sıra komşu illerdeki bazı okulların da masa, sandalye, sıra, öğretmen dolabı, kitaplık, kütüphane, bank, bahçe ve merdiven korkulukları gibi birçok ihtiyacını karşılıyor.

5,5 MİLYON LİRALIK KATKI

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl bünyesindeki döner sermaye işletmesinde 5,5 milyon liralık üretim ile ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan okul oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, mesleki ve teknik liselerin önemine işaret etti. Mesleki eğitimin ülke ekonomisine güç kattığını kaydeden Kurtaran, "Özellikle Bakanlığımız bünyesindeki döner sermayesi olan okullarımız içerisinde geçen yıl en büyük ciroyu sağlayan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulumuz bu anlamda çok iyi bir iş çıkardı. Bu cironun bizim için başka bir manası da var, o da öğrencilerimizin buradan aldıkları beceri eğitimini de gösteriyor" diye konuştu.

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YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM

Okulun öğretmen, öğrenci ve personeli ile üretim yaptıklarını, Batman'ın yanı sıra çevre illerdeki okulların da malzemelerini ürettiklerini kaydeden Tunç, "Böylelikle dışarıya para vermemiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın millileşmeye yönelik çağrılarına da destek vermiş oluyoruz" dedi. Atölyelerden sorumlu Teknik Müdür Yardımcısı Muzaffer Çelik ise okul bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesinin ilk defa bu kadar üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

6 BİN TAKIM MASA

İlk etapta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çeşitli malzemelerini ürettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:"Ancak son yıllarda merkez ve ilçelerdeki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Yakın zamanda Şanlıurfa'ya 6 bin takım masa, sıra ürettik. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine, Bitlis'e, Tatvan'a okul malzemesi gönderdik." Öğrencilerden Habib Özdemir de okulda gördükleri eğitimi pratiğe döktüklerini anlattı.

50 yıldır eğitim veriliyor

Okul Müdürü Necati Tunç ise 1968'den bu yana okulda eğitim verildiğini, döner sermaye işletmesinin ise 1983'te kurulduğunu belirterek, bu alanda 35 yıl sonra Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

ÖĞRENCİYE ASGARİ ÜCRET

Okulda bin 600 öğrenciye 7 bölümde eğitim verdiklerini dile getiren Tunç, döner sermayede Türkiye'de derece yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini aktardı. Döner sermayede 3 alanda üretim yaptıklarını ifade eden Tunç, "Öğrencilerimiz asgari ücret alıyorlar böylece aile bütçelerine de katkı yapmış sağlıyorlar, aynı zamanda iş deneyimi de kazanmış oluyorlar. ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman yetiştirmeye olan katkısıdır" diye konuştu.

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