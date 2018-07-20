Ekonomi Fabrikalaraçiftçi deposu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fabrikalara çiftçi deposu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, reform niteliğinde çalışmalara hazırlanıyor. Bunlardan biri de fabrikalarda bulunan stok depolama sistemlerinin çiftçilerin yıl içinde ürünlerini saklayacak şekilde tasarlanması olacak. Uygulama ile ürün fiyatıyla ilgili spekülasyonlar da engellenecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bakan Pakdemirli, ilk iş olarak tarımla ilgili üretim, muhafaza, pazarlama gibi problemlerin gerekçelerinin tespiti için bürokratlarına talimatı verdi.
Bakan Pakdemirli, ilk iş olarak tarımla ilgili üretim, muhafaza, pazarlama gibi problemlerin gerekçelerinin tespiti için bürokratlarına talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Reform niteliğinde çalışmalara hazırlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk iş olarak tarımla ilgili üretim, muhafaza, pazarlama gibi problemlerin gerekçelerinin tespiti için bürokratlarına talimatı verdi. Bakan Pakdemirli, hazırlanacak raporlar ışığında sorunların çözümü için kolları sıvayacak.

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ BİR ARAYA GELİYOR

Üretici ve tüketici arasında empati köprüsü kurulması sağlanacak. Bu çerçevede bakanlık üretici- tüketiciyi buluşturacak etkinliklere imza atacak. Taraflardan sorunlara ilişkin gelecek öneri ve sorunlar da gıdada karşılaşılan sorunların çözümüne eklenecek.

STOKÇULUĞA SIKI TAKİP

Çiftçilere sübvansiyon yanı sıra, tarım- sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara destek yeni dönemde de ivmesi artarak sürecek. Öte yandan tüketiciyi dolayısıyla mutfağı doğrudan etkileyen gıda enflasyonu yapısal reform ve günlük taktiksel hareketlerle önlenecek. Gıda enflasyonuna neden olabilen stokçuluk sıkı takip altına alınacak.

SPEKÜLASYONLAR ENGELLENECEK

Ürünlerde sert fiyat hareketliliğinin önüne geçmek, üreticinin mahsülünü en iyi fiyattan değerlendirmesini sağlamak, öte yandan fabrikalarda da üretimin devamlığını temin etmek için ilginç bir çalışma hayata geçirilecek. Bu çerçevede fabrikalarda bulunan depolama sistemlerini, çiftçilerin de yıl içinde ürünlerini saklayacak şekilde tasarlanması için çalışma başlatıldı. Böylece ürün fiyatıyla ilgili spekülasyonlar engellenecek.

HAZİNE ARAZİLERİNE KİRALANMA YOLU

Üretimin devamlığı ve artırılması için de hazine arazileri devreye sokulacak. Hazine arazileri çiftçilere belli bir süre kiralanacak. Çiftçiler, bu sürenin sonunda da isterlerse bu arazileri satın alabilecek veya kullanma anlaşmasını bir daha yenileyebilecek. Vatandaşa kiralama yoluyla büyük ölçekli atıl vaziyette duran araziler hem tarıma hem de ekonomiye kazandırılacak.

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