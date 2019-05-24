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Ekonomi Facebook kendi kripto para birimini oluşturuyor
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DÜNYA EKONOMİSİ

Facebook kendi kripto para birimini oluşturuyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook’un, oluşturması beklenen kendi kripto para birimi konusunda Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerden fikir aldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Facebook.
Facebook.

The Financial Times’da yer alan habere göre, Winklevoss kardeşlerin yanında Facebook’un piyasanın en büyük kripto para birimi borsalarından Coinbase ve Gemini ile ticaret şirketleri DRW ve Jump ile de görüştüğü belirtildi.

DİJİTAL PARA OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

“Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre”, 2018’de başlayan Facebook’un kripto para projesi kapsamında şirketin likit, ticareti yapılabilen ve dolar fiyatına sabit bir dijital para oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Facebook’un söz konusu kripto para biriminin, sosyal medya kullanıcılarının alışveriş ve para gönderme işlemlerinde kullanılmasının yanında, sosyal medya üzerindeki ödemelerden “daha büyük” bir varlık olmasını hedeflediği iddia edildi.

  • Kripto para borsası Gemini’nin kurucuları olan Winklevoss kardeşler, Facebook’un kendi fikirleri olduğu iddiasıyla şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’e dava açmışları.

Taraflar 2008’de fikir birliği sağlarken, mahkeme Facebook’un Winklevoss kardeşlere 20 milyon dolar nakit ödeme yapması ve 45 milyon dolar değerinde Facebook hissesi vermesi kararını vermişti.
Söz konusu iddialarla ilgili iki taraf da henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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