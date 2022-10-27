Facebook’a 346,7 milyon lira ceza: Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiler

Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC'ye 346 milyon 717 bin lira para cezası verdi. Rekabet Kurumu duyurusuna göre, Meta Platforms Ireland ve WhatsApp LLC’nin Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

HAKİM DURUMU VAR

Meta Platforms, Meta Platforms Ireland ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğünün kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim durumda olduğunun tespitini yapan Kurum, dosyanın müzakeresi sonucunda, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 Sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

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Meta'dan yapılan açıklamada, “Kurumun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı sunuyoruz. Tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz” denildi.