​Facebook’a yakın markaj

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, büyük bir çöküş yaşayan Facebook, whatsapp ve Instagram’ı mercek altına aldı. Facebook’tan yapılan açıklama ile yetinmeyen bakanlık çöküşün sebebini ve veri sızıntısı iddialarını araştırdı. Çalışmalarla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal ağ uygulamalarına sahip şirketlerin, ülkelerin yasal düzenlemelerinden kaçındığını ve hesap verebilirlikten uzak bir statüde konumlandırdığı söyledi.

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ÇALIŞMAMIZI YAPTIK

Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum, veri sızıntısı ve hizmet kesintisi gibi durumlarda büyük ölçüde kamuoyunu şirketlerin kendi açıklamaları ile yetinmek durumunda bırakmaktadır. Ancak bizler de gerek operatörlerimiz, gerekse kendi teknik ekiplerimizle trafik seviyesinde tespitlerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede baktığımızda 4 Ekim’de Facebook, Whatsapp ve Instagram servislerinde yaşanan kesintinin şirketin kendi omurgasındaki trafik yönlendirici cihazların (router’lar) yanlış konfigüre edilmesi nedeni ile ortaya çıktığı anlaşılmakta.”

VERİLERİMİZ ÇALINDI MI?

Facebook’taki kişisel verilerin çalındığı ile ilgili iddiaların da ele alındığını aktaran Sayan, “Geçtiğimiz günlerde 1.5 milyar Facebook kullanıcısının bazı verilerinin (ad, soyad, cinsiyet, telefon numarası, lokasyon vb.) satışa çıkarılmasına ilişkin gelişme ile yaşanan hizmet kesintisinin bir ilişkisi olmadığı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.