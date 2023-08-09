Fahiş aidat artışına önlem: Site yönetimleriyle ilgili düzenleme hazırlanıyor

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Site ve apartman yönetimiyle ilgili hazırlanan düzenlemede sona gelindi. Yasa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları birlikte çalışıyor. NTV'nin haberine göre; Meclis'e sunulmaya hazırlanan düzenlemeye göre, herkes site yönetemeyecek. Sadece sertifika almış tesis yönetim şirketleri bu işi yapacak. Sektörün meslek tanımı yapılacak, standartlar getirilecek.
Fahiş artış yapılamayacak
Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak. Aidatlara tavan getirilmesi ise beklenmiyor.
Belge almayan şirket kapatılacak
Türkiye'de 3 bin 800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bu şirketlerden saha tecrübesi, adli sicil kaydı, mali belgeler istenecek. Belge alamayan şirketler kapatılacak.