Fahiş aidat artışına önlem: Site yönetimleriyle ilgili düzenleme hazırlanıyor

Site ve apartman yönetimiyle ilgili hazırlanan düzenlemede sona gelindi. Yasa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları birlikte çalışıyor. NTV'nin haberine göre; Meclis'e sunulmaya hazırlanan düzenlemeye göre, herkes site yönetemeyecek. Sadece sertifika almış tesis yönetim şirketleri bu işi yapacak. Sektörün meslek tanımı yapılacak, standartlar getirilecek.