|
Ekonomi

Fahiş aidat artışına önlem: Site yönetimleriyle ilgili düzenleme hazırlanıyor

Son yıllarda aidat artışları neredeyse kira artışları kadar gündemde. Bazı sitelerdeki aidatlar kiralarla yarışıyor. Aidatlarda fahiş artışların önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor.

09:25 . 9/08/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Site ve apartman yönetimiyle ilgili hazırlanan düzenlemede sona gelindi. Yasa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları birlikte çalışıyor. NTV'nin haberine göre; Meclis'e sunulmaya hazırlanan düzenlemeye göre, herkes site yönetemeyecek. Sadece sertifika almış tesis yönetim şirketleri bu işi yapacak. Sektörün meslek tanımı yapılacak, standartlar getirilecek.

Fahiş artış yapılamayacak

Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak. Aidatlara tavan getirilmesi ise beklenmiyor.

Belge almayan şirket kapatılacak

Türkiye'de 3 bin 800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bu şirketlerden saha tecrübesi, adli sicil kaydı, mali belgeler istenecek. Belge alamayan şirketler kapatılacak.



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Ankara
#TBMM
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray tur kapısını araladı: NK Olimpija 0-3 Galatasaray (ÖZET)