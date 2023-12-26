Fahiş fiyata 24.3 milyon TL ceza

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere bin 360 kişi istihdam edilecek. Başvuru tarihleri ve başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu.