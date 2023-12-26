Fahiş fiyata 24.3 milyon TL ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada; ekmek, sebze ve meyve ile otomotiv piyasasında yapılan denetimlerde uygulanan cezaların detayları açıklandı.
Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Türkiye genelinde denetimler yapıldığı belirtilerek, "Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 22 Aralık 2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
SEBZE MEYVE DENETİMİ DE ARTTI
Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ceza verildiği belirtilen açıklamada, otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye ise 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada; bakanlığın, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya devam edeceği de ifade edildi.