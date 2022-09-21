Ekonomi Fahiş fiyata yasal müdahale
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fahiş fiyata ‘yasal’ müdahale

Perakende Yasası’nda fahiş fiyatın önüne geçecek değişiklikler 1 Ekim’de açılacak Meclis’in öncelikli gündemi olacak. Buna göre ana tedarikçilere destek verilecek. Piyasada yeni aktörler teşvik edilecek. Perakendecilerin kâr marjı daraltılacak. Rekabet Kurumu yeni yetkilerle donatılacak ve zincir marketlere rekabeti bozan adımlar atmadan önce müdahale edebilecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fahiş fiyata ‘yasal’ müdahale
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Perakende sektöründe yaşanan fiyat artışlarına karşı hükümet harekete geçiyor. Bu kapsamda Perakende Yasası'nda yapılması planlanan değişiklik, Meclis'in yeni yasama yılına başlamasıyla hükümetin öncelikli gündeminde olacak. Hükümet, düzenlemeyle fahiş fiyat artırımının önüne geçecek. Yapılacak değişikliğe göre, yaygın bir perakende ağının gelişimine imkan sağlanacak. Vatandaşa daha çok ulaşılabilir ve daha erişilebilir fiyatlardan temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı oluşturulacak.

YURT DIŞINA AÇILANA TEŞVİK VERİLECEK

Piyasadaki tüm aktörlerin eş güdüm halinde karşılıklı hak ve menfaat ortamı gözetilecek. Kırılganlıklar minimalize edilecek. Muhtemel kırılma ortamlarında idareye aksiyonel ve hızlı davranma imkanı sağlanacak. Piyasada yer almak isteyen aktörlerin gelişimine fırsat tanıyacak düzenlemeler de yapılacak. Şirketlerin yurt dışına açılımları için imkan ve teşvikler verilecek. Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesi sağlanacak.

KÜÇÜK ESNAFA KORUMA

Yasa teklifi ile yapılacak düzenlemelerle yayılımı hızlandıracak adımlar da atılacak. Perakendedeki yayılımı, hızlı gelişimi artıracak mali düzenlemeler yapılacak. Yaygın ve erişilebilir perakende aktörlerinin kâr marjını daraltacak, ancak piyasa sirkülasyon ve hacmi büyütecek düzenlemeye gidilecek. Küçük esnafın ticari alanını korumak için de adımlar atılacak. Bu kapsamda, ana tedarikçilere hafta sonu saat sınırlaması getirilecek. İşletmelerle küçük esnafın bir arada olacağı alanda mesafe şartı aranacak.

Sektör temsilcileri ekimde dinlenecek

qapılacak düzenlemeyle, piyasada tam rekabete yakın bir düzen canlı tutulacak. Bu kapsamda Rekabet Yasası'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Piyasadaki rekabeti sağlayan Rekabet Kurumu'na yeni yetkiler verilecek. Rekabet Kurumu, piyasada rekabeti bozucu davranış yapmadan önce olaya müdahale edebilecek. Piyasayı bozacak hareketler sezildiği anda müdahale imkanı tanınacak. Yasanın düzenlenmesi kapsamında eylül başında sektör temsilcileriyle bir araya gelinmişti. Ekim ayında da sektör temsilcileri ve STK'lar yeniden dinlenerek düzenlemeye son şekli verilecek.

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