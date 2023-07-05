Fahiş kiralara çözüm için düğmeye basıldı: 'İspanya modeli' geliyor

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken, kalıcı çözüm için 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evler mercek altına alındı. Yeni düzenleme ile birlikte yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor. Boş eve yüksek vergi düzenlemesi son günlerde tartışılan formüllerden biri olurken; 'İspanya modeli' olarak da bilinen düzenleme için düğmeye basıldı.