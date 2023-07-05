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Ekonomi

Fahiş kiralara çözüm için düğmeye basıldı: 'İspanya modeli' geliyor

Fahiş ev kiralarına karşı çözüm getirmek için hükümet harekete geçti. Uygulamaya koyulması düşünülen 'İspanya modeli' ile hayalet ev olarak adlandırılan boş evlere vergi düzenlemesi geliyor.

09:08 . 5/07/2023 Çarşamba
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Arşiv

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken, kalıcı çözüm için 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evler mercek altına alındı. Yeni düzenleme ile birlikte yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor. Boş eve yüksek vergi düzenlemesi son günlerde tartışılan formüllerden biri olurken; 'İspanya modeli' olarak da bilinen düzenleme için düğmeye basıldı.

Bölge bölge tespit edilecek

Show Haber'de yer alan habere göre ilk adımda ise boş tutulan evlerin bölge bölge haritasının çıkarılacağı öğrenildi. Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine neden olurken, AK Parti meclis grubu, 'İspanya modeli'ne sıcak bakıyor.

Yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken; düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.



#İspanya modeli
#TBMM
#kira
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