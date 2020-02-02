Ekonomi Faiz düştü fındıkçı hedefini büyüttü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz düştü fındıkçı hedefini büyüttü

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 2020 yılında ticari kapasitesini artırmayı hedefledi. Başkan Lütfi Bayraktar, “Faizlerin düşmesi de bize önemli bir hareket alanı kazandırdı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticari hacimleri büyüyen fındıkçılar, faizlerin düşmesiyle hedefi daha da yukarıya çekti. Fikobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, geçen yıl ticari hacimlerinin büyüdüğünü dile getirdi. Bayraktar, “Fındık alımları her yıl artıyor. Geçen yıl 10 bin tonun üzerinde fındık aldık, ödediğimiz para 150 milyon lirayı geçti. Emanet ve nakit usulü alımlarımız da var ancak ödemede bir problemimiz yok. Ödemelere çok dikkat ettik. Geçmişin yıkıntılarını toplamak çok kolay olmadı. Üreticiyi, piyasayı endişeye bırakacak hiçbir davranışta bulunmadık. 2020 yılıyla ilgili kapasitemizi de artıracağız. 2020 yılı bizim için daha iyi beklentiler olan bir yıl, geçen 5 yıllık süreç de bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Piyasada faizlerin düşmesi de bize ciddi anlamda bir hareket alanı kazandırdı” dedi.

Lütfi Bayraktar

Bankalar sıraya girdi

  • Fiskobirlik’in, ticari itibarını sürekli artıran bir kurum olduğunun altını çizen Bayraktar, sektörün artık fındıkla ilgili bir şey söyleyeceği zaman 'FİSKOBİRLİK acaba ne diyor?' noktasına geldiğini aktardı. Olumlu gidişatın alımlara da yansıdığını belirten Bayraktar, her yıl daha fazla üreticinin ziyaret ettiği, daha fazla insanın çalışmak istediği bir kurum haline geldiklerini söyledi. Bayraktar, genel anlamda başladıkları noktaya göre, bugün gayet iyi bir yerde olduklarını belirterek, Türkiye'deki tüm bankaların Fiskobirlik ile çalışmak için sırada olduğunu da aktardı. Lütfi Bayraktar, şu anda Maliye, SGK, üretici, tüketici ve çalışanına borçlarının bulunmadığını sözlerine ekledi.

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