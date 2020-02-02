Faiz düştü fındıkçı hedefini büyüttü

Ticari hacimleri büyüyen fındıkçılar, faizlerin düşmesiyle hedefi daha da yukarıya çekti. Fikobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, geçen yıl ticari hacimlerinin büyüdüğünü dile getirdi. Bayraktar, “Fındık alımları her yıl artıyor. Geçen yıl 10 bin tonun üzerinde fındık aldık, ödediğimiz para 150 milyon lirayı geçti. Emanet ve nakit usulü alımlarımız da var ancak ödemede bir problemimiz yok. Ödemelere çok dikkat ettik. Geçmişin yıkıntılarını toplamak çok kolay olmadı. Üreticiyi, piyasayı endişeye bırakacak hiçbir davranışta bulunmadık. 2020 yılıyla ilgili kapasitemizi de artıracağız. 2020 yılı bizim için daha iyi beklentiler olan bir yıl, geçen 5 yıllık süreç de bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Piyasada faizlerin düşmesi de bize ciddi anlamda bir hareket alanı kazandırdı” dedi.

Lütfi Bayraktar

Bankalar sıraya girdi

Fiskobirlik’in, ticari itibarını sürekli artıran bir kurum olduğunun altını çizen Bayraktar, sektörün artık fındıkla ilgili bir şey söyleyeceği zaman 'FİSKOBİRLİK acaba ne diyor?' noktasına geldiğini aktardı. Olumlu gidişatın alımlara da yansıdığını belirten Bayraktar, her yıl daha fazla üreticinin ziyaret ettiği, daha fazla insanın çalışmak istediği bir kurum haline geldiklerini söyledi. Bayraktar, genel anlamda başladıkları noktaya göre, bugün gayet iyi bir yerde olduklarını belirterek, Türkiye'deki tüm bankaların Fiskobirlik ile çalışmak için sırada olduğunu da aktardı. Lütfi Bayraktar, şu anda Maliye, SGK, üretici, tüketici ve çalışanına borçlarının bulunmadığını sözlerine ekledi.