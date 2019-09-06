Ekonomi Faiz indirimi piyasaya yansıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz indirimi piyasaya yansıdı

MÜSİAD faiz indirimlerinin ağustosta enflasyona yansıdığını açıkladı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Faiz indirimi, iç talebin canlanmasına yönelik etkileri bakımından ve enflasyon oranı üzerinde etkili olmuştur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

TÜM ALANLARDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Abdurrahman Kaan

Türkiye ekonomisinde reel sektöre yönelik ivme kaybının hafiflemesinin ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatlarına da olumlu yansıdığını aktaran Kaan, "Nitekim bu dönemde Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayii kapasite kullanımı ve reel kesim güven endekslerinde artış kaydedilmiş, ayrıca İSO’nun açıkladığı PMI ve MÜSİAD Satınalma Müdürleri Endeksinde de gözle görünür toparlanmalar gerçekleşmişti. Bu bağlamda tüketici fiyatlarındaki yıllık bazda artışının yüzde 15,01 seviyesine gerilemesi, yılın üçüncü çeyreğine yönelik olumlu bir tablo sunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

DEVAM EDECEK

  • Döviz kurunda ciddi oranda istikrar sağlanmasının dikkat çektiğini dile getiren Kaan, şunları kaydetti: "Türkiye ekonomisi, yeniden rayına oturmuş ve hızlı bir şekilde dengelenme sürecine girmeyi başarmıştır. Faiz indirimi kararı ve bunun piyasa faizlerine hızlı bir şekilde yansımış olması da iç talebin canlanmasına yönelik etkileri bakımından, enflasyon oranı üzerinde oldukça olumlu bir gelişme olmuştur. Faiz indiriminin devam edeceğini ve reel sektöre; dolayısıyla da hem üretici hem tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz."

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