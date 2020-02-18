Ekonomi Faiz indirimi sürmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz indirimi sürmeli

Bu yılın ilk toplantısında faizi 11,25'e düşüren Merkez Bankası'nın bu ay da indirime devam etmesi bekleniyor. İş dünyasının 100 baz puanlık indirim beklediği yarınki toplantıda ekonomistlerin beklentisi ise 50-75 baz puan arasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merkez Bankası 2019’in ikinci yarısında yaptığı güçlü faiz indirimleriyle ekonominin toparlanmasına önemli bir destek verdi. 2020'nin ilk toplantısında da bunu devam ettiren Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirilerek yüzde 11,25 düzeyine çekmişti.

Gözler yarınki Para Politika Kurulu toplantısına çevrildi. Politika faizini yüzde 24'ten yüzde 11,25'e düşüren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yılın ikinci toplantısında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Hem iş dünyası hem de ekonomistlerin görüşü, Merkez Bankası'nın faizler indirimlerine devam edeceği yönünde.

21 EKONOMİST KATILDI

Anadolu Ajansı'nın yarınki toplantıya ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'te 2'si faizlerde indirim bekliyor. 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre; 7 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim oldu. Ekonomistlerin 3'ü 75 baz puan, 9'u 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.

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