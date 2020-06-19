Faiz indiriminde dünya ikincisi olduk

Dünyada neredeyse tüm merkez bankaları 2020 yılında ekonomileri bir nebze de olsa canlandırabilmek adına tahvil alımlarını hızlandırdı ve adeta bir faiz indirimi yarışına girdi.

Türkiye bu sürece gelişmiş ülkelere göre yüksek bir politika faiz oranıyla girdi.

2019 sonunda TCMB'nin belirlediği politika faizi yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu. Gelişmiş ülkelerde ise oran yüzde 0 ila 0.75 arasında değişiyordu.

EN YÜKSEK FAİZ İNDİRİMİNE GİDEN İKİNCİ ÜLKE OLDUK

2020 yılında ise Merkez Bankası 5 kez faiz indirimine gitti ve politika faizi yüzde 8.25'e düştü. Böylece Merkez Bankası 2020 genelinde toplam 375 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu. Bu indirimlerle beraber Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonra 9 kez faiz indirmiş oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; TCMB 2020 yılında bu indirimlerle korona döneminde baz puan olarak en yüksek faiz indirimine giden ikinci merkez bankası oldu.

KRİZDEKİ ARJANTİN ZİRVEDE

Bu yıl şu ana kadar en fazla faiz indiren ülke ise açık ara Arjantin oldu. Ancak Arjantin'de faiz oranının ülkenin iflas riski yüzünden zaten aşırı yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Arjantin Merkez Bankası 2019 sonunda yüzde 55 olan politika faizini son olarak yüzde 38'e indirdi. Yani tam 1700 baz puanlık indirime imza attı.

'2020 faiz indirim liginde' Türkiye'yi Güney Afrika takip ediyor. Güney Afrika Merkez Bankası bu yıl şu ana kadar 275 baz puanlık indirime gitti.