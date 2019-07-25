Ekonomi Faiz kararı sonrası dolar hızla düşüşe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz kararı sonrası dolar hızla düşüşe geçti

Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısı sonrasında piyasaların dört gözle beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez'in faizlerde indirime gitmesinin ardından dolarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Karar sonrasında 5,79 seviyesine dayanan dolar kısa bir süre sonra hızla düşerek 5,65 seviyesini gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayı toplantısında alınan faiz kararı belli oldu.

Merkez Bankası son toplantısında faizlerde 425 baz puan indirim yaparak politika faizini 19,75 seviyesine indirdi.

DOLAR 5,65'E GERİLEDİ

4.5 yıl sonra gelen indirim kararı piyasaları da hareketlendirdi. Karar sonrası bir ara 5,79 seviyesine dayanan dolar saniyeler içerisinde hızla düşüşe geçerek 5,65 seviyesini gördü. Dolar saat 14:23 itibariyle 5,70 seviyesinde işlem görüyor.

Karar sonrası dolardaki hareketlilik.

Aynı dakikalar içerisinde Euro da 6,43 seviyesine çıkıp hızlı bir düşüş ile 6,32 seviyesine geriledi. Saat 14:21 itibariyle euro 6,3499 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
4.5 yıl sonra ilk indirim

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