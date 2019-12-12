Ekonomi Faizde 1200 puanlık dev indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizde 1200 puanlık dev indirim!

Merkez Bankası'nın 2019'un son toplantısından da indirim kararı çıktı. 4,5 yıl sonra temmuz ayı Para Politikası Kurulu'nda alınan karar ile başlayan faiz indirimleri aralık ayı toplantısında da devam edince son 6 ay içerisinde faizlerdeki indirim 1200 puanı buldu. TCMB'nin aralık ayı PPK toplantısında faizlerde 200 baz puanlık indirime gidilirken, yıllık bazda oranlar yüzde 14'ten yüzde 12'ye gerilemiş oldu. Temmuz toplantısı öncesinde faizler yüzde 24 seviyesindeydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez aralık ayı toplantısında son 3 toplantıda sürdürdüğü geleneği bozmayarak ekonomiye olan güvenini tazelerken faizleri de 200 baz puan aşağı indirdi.

Kararla birlikte yüzde 14 civarında olan politika faizi 200 baz puanlık indirimle yüzde 12'ye gerilemiş oldu.

Toplantı sonrasında Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini de vurguladı.

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6 AYDA 1200 PUAN

Son toplantıda yapılan 200 baz puanlık indirimle birlikte son 6 ay içerisinde gerçekleştirilen 4 toplantıda yapılan faiz indirimi 1200 puanı buldu. İndirimlerle birlikte temmuz ayı toplantısı öncesi yüzde 24 seviyesinde olan politika faizi yüzde 12'ye kadar inmiş oldu.

EN YÜKSEK İNDİRİM TEMMUZDA

6 ay içerisinde gerçekleştirilen indirimlerin en yüksek oranlısı ise Temmuz toplantısında gerçekleşti. PPK temmuz toplantısında 425 baz puanlık indirim yapılırken, bu indirim politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde 24 Şubat 2015'ten bu yana ilk indirim oldu.

  • Merkez Bankası, 2015-217 arasında gecelik borç verme oranını politika faizi olarak uygulamış ve buradaki son indirimini de 23 Eylül 2016'da gerçekleştirmişti.

İnfo grafik: Emir Ece

Merkez Bankası 13 Eylül 2018'de politika faizini 6.25 puan artırarak yüzde 24'e çıkarmıştı.

KONUT VE TAŞITA YANSIDI

Merkez'in faiz indirimleri sonrasında özellikle konut ve otomotivde beklenen faiz indirimleri de bir bir gerçekleşmeye başladı. Kamu bankalarının başlatmış olduğu indirim seferberliği kapsamında konutta aylık faizler yüzde 3'lerden yüzde 1'in altına inerek yüzde 0,99 seviyelerine gerilerken, taşıtta ise anlaşmalı otomobil firmalarından alınan araçlar için faiz oranı 0,49'a çekildi.

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