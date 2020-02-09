Ekonomi Faizde indirim dalgası sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizde indirim dalgası sürüyor

Finansmana daha düşük maliyetle ulaşmayı kolaylaştıran faiz indirme dalgası bu yıl da devam ediyor. Ocak ayında Türkiye, Güney Afrika ve Ukrayna başta olmak üzere 8 ülke gösterge faiz oranını düşürdü. Şubatta ise Tayland ve son olarak önceki gün Rusya Merkez Bankası 25 baz puanlık indirime gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel çapta gerek ekonomik gerek siyasi açıdan biri bitmeden diğeri başlayan zorluklar karşısında geçen yıl 51 merkez bankası faiz indirimine giderken, bu yıl da yeni problemlerin eklendiği piyasaları desteklemek için faiz indirim dalgasının devam ettiği görülüyor.

RİSKLER ZORLUYOR

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını açıklaması ile İsrail-Filistin arasındaki gerilimin tırmanması, Libya, İran ve Irak kaynaklı artan jeopolitik risklerin etkisiyle küresel büyüme endişeleri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

OCAKTA 8 ÜLKE İNDİRDİ

Tüm bu gelişmeler merkez bankalarının bu yıl da faiz indirimine devam etmesini beraberinde getirirken, ocak ayında Türkiye, Azerbaycan, Malezya, Arjantin, Güney Afrika, Sri Lanka, Ukrayna, Kenya ve Makedonya olmak üzere 8 merkez bankası gösterge faiz oranını düşürdü. Ocakta Azerbaycan Merkez Bankası 25 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 7,25'e çekti. Makedonya Merkez Bankası, Güney Afrika, Malezya ve Kenya'nın da 25 baz puanlık indirime gittiği Ocak 2020 döneminde, Ukrayna da gösterge faizinde 250 baz puanlık azalttı. Aynı dönemde Sri Lanka 50 baz puan, Türkiye ise 75 baz puanlık indirimle politika faizini azaltan bankalar arasında yer aldı.

RUSYA SERİYE BAĞLADI

Şubat ayının ilk faiz indirimi ise 25 baz puanla Tayland'dan geldi. Şubat’ın ikinci faiz indirimi Rusya Merkez Bankası yaptı. Faizi üst üste altı defa düşüren Rusya Merkez Bankası, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 6’ya çekildiği bildirildi. Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilmesinin ihtimal dahilinde olduğu da kaydedildi. 2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini yüzde 6,25’e kadar düşürmüştü.

Geçen yıl 51’i elini taşın altına koydu

  • Globalleşme kavramının aksine önde gelen ekonomilerin ticarette korumacı yaklaşımı benimsemesi ve bu doğrultuda ortaya çıkan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel yavaşlama endişelerini artırması, geçen yıl piyasalarda en büyük risk unsuru olarak fiyatlandı. Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler, Brexit kördüğümü ve Suriye, İran, Irak gibi ülkelerdeki gelişmeler kaynaklı jeopolitik risklerin de sorunlar listesine eklenmesi ile zor bir yılın deneyimlendiği 2019'da, merkez bankaları ekonomileri desteklemek amacıyla elini taşın altına koydu. Bu kapsamda büyüme, istihdam ve yatırımları desteklemek için ekonomik aktörlerin paraya daha az maliyetli ulaşması amacıyla 2019'da 51 merkez bankası faizlerde indirime gitti. Gelişmekte olan ülkeler de özellikle Temmuz 2019 itibarıyla faizlerde indirime giderek küresel ekonomide söz sahibi merkez bankalarının peşine takıldı.

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EKONOMİ
Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor


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