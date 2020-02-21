Ekonomi Faizsiz bankacılık yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizsiz bankacılık yapacak

Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası yakın zamanda kuruldu. Kurulan banka ‘faizsiz finans yapacağım’ diye kamuoyuna bir deklarasyon yayınlamadı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, deklarasyon olmasa da o yönde bir hazırlığın olduğunu bildiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Akyüz
Osman Akyüz

Faizsiz bankacılık faaliyeti yapacak kalkınma ve yatırım bankası yakın zamanda kuruldu. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, deklarasyon olmasa da o yönde bir hazırlığın olduğunu bildiklerini söyledi. Akyüz, “Sadece halktan para toplayamayacaklar ama faizsiz hizmet anlamında katılım bankalarının sunduğu bütün hizmetleri sunabilecekler” dedi. Sektör hakkında da bilgi veren Akyüz, 2019’da katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğünün yüzde 37,5 artarak 284 milyar 450 milyon TL’ye yükseldiğini aktardı. Öz varlıklar ise yüzde 29,7 arttı. Bankacılık sektöründe toplanan fonların geçen yıl yüzde 8,4’ünün katılım bankacılığı tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Akyüz, kullandırılan fonlarda da yüzde 5,5 paya sahip olduklarını kaydetti. Sektörün fon toplamadaki büyümesi 57,4 olurken, fon kullandırmadaki büyümesi ise yüzde 20’de kaldı. Katılım bankaları geçen yıl 2 milyar 400 milyon TL kar etti.

HEDEF SEKTÖR PAYINI YÜZDE 15’E ÇIKARMAK

Katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payını 5 yıl içerisinde yüzde 15 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Akyüz, 2019’da, 2018’e göre toplam aktifte sektördeki paylarını 1 puan artırarak yüzde 6,3’e yükselttiklerini dile getirdi. Artış trendinin devam edeceğini belirten Akyüz, “Katılım bankalarına 3 kamu katılım bankası eklendi. Biz, kamu katılım bankalarının gelecek dönemde sektörün büyümesine daha büyük katkı vereceğini düşünüyoruz. Bankacılık sektörüyle katılım bankalarını mukayese ettiğimizde bizim büyüme rakamlarımız genelin 2 katından fazla. Fon toplamada biz 57,4 büyümüşüz, bankacılık sektörü ise 25,6 büyümüş. Kullandırılan fonlarda biz yüzde 20 büyümüşüz bankacılık sektörü yüzde 11. Aktif büyümede ise biz 37,5 büyürken, bankacılık sektöründe bu oran 16,2 olmuş, yani yaklaşık 2 katından fazla, katılım bankacılığı büyümüş” diye konuştu. Akyüz, 7 bin Diyanet personelinin maaş hesabının katılım bankasına aktarıldığını da sözlerine ekledi.

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