Faizsiz finans sistemi büyüyor

Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma misyonu çerçevesinde düzenlenen “2. Türkiye 2023 Zirvesi” İstanbul’da gerçekleşti. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iş adamlarıyla bir araya geldiği zirvede faizsiz finans sistemi de ele alındı. Zirveye Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün ile birlikte katılan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, finans, ekonomi ve ihracat konularındaki yeni gelişmeleri en yetkili isimlerden dinleme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Üstün, “Zirvede T.C. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’la bir araya gelme fırsatı da bulduk ve faizsiz Elbirliği Sistemi’nin ekonomiye sağladığı katkıları, yaşadığı büyümeyi anlatabilme fırsatı bulduk” ifadesini kullandı.

İnovatif yatırıma devam

2023 yılı için büyüme yatırımlarına önümüzdeki yıl başlamaya hazırlandıklarını belirten Emin Üstün, Türkiye ve yurtdışında önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Üstün sözlerine şöyle devam etti: “Konut ve otomotiv sektörüne yılda 5 milyar TL’lik katkı sağlarken sistemimizi daha da büyüterek geniş bir yelpazeye yayacağız. Konut ve otomotiv dışında hizmet verdiğimiz enerji, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağız. Öncelikle vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu alanlardaki sorunlarını gidermeye gönüllü olacağız. Güçlü Türkiye için kalıcı çözümler bulup ülkemizin potansiyel güçlerini değerlendirerek inovatif yatırımlara devam edeceğiz.”