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Ekonomi Faizsiz finansın başkenti İstanbul olmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizsiz finansın başkenti İstanbul olmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, ‘İstanbul’u dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirme’ hedefinin önemine dikkat çeken Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu, ayrıca islami iktisadın da günümüz sorunlarının ilacı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İstanbul Finans Merkezi’nin sağlayacağı avantajlarla, İstanbul’u dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirme hedefinin son derece önemli ve yerinde bir düşünce olduğunu belirtti. Hazıroğlu, “İslam Ekonomisi ve Finansı Söyleşileri” kapsamında, İslam iktisadı ile kapitalist ekonomi arasındaki farklara, katılım bankacılığı sektörüne ve Türkiye’nin İslam’i finansta merkez ülke olma potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “İktisat” ile “ekonomi” kavramlarının aynı anlamlarda kullanılmalarına rağmen aralarında derin farklılıklar bulunduğunu belirten Hazıroğlu, iktisat ve ekonominin ayrı zihinlerin, ayrı felsefelerin ve ayrı yaklaşımların ürünü olduğunu söyledi.

Temel Hazıroğlu

KATILIMDA ZİHNİYET FARKLI

Temel Hazıroğlu, katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan farkının her şeyden önce bir zihniyet farkı olduğunu vurgulayarak, katılım bankalarını özgün olmasını sağlayanın ise bu zihinsel yaklaşımın oluşturduğu genel ilkeler ve pratikler olduğunu dile getirdi. Klasik bankacılığın toplumsal bazda üç ana hizmetten oluştuğunu belirten Hazıroğlu, “Katılım bankacılığı bu hizmetleri omurgası ve altın kuralı olan ‘faizsizlik ilkesi’ üzerinden ifa eder” değerlendirmesinde bulundu. TKBB Danışma Kurulu Üyesi Hazıroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte finans sektörünün krize girdiğini belirterek, krizden çıkışın ancak İslam iktisadı ile mümkün olacağına işaret etti.

MEVCUT SİSTEMİN İLACI OLABİLİR

  • Hazıroğlu, İslam iktisadının sadece bu kriz özelinde değil, son bir asırdır dünyayı etkisi ve egemenliği altına almış küresel emperyalist kapitalist sistemin oluşturduğu bütün krizlerin de ilacı olduğunu söyledi. Hazıroğlu, “Çare açık ve nettir; toplumcu, paylaşımcı ve dayanışmacı yeni bir dünyaya ihtiyaç var” dedi.

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