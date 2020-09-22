Faizsiz konut edinme sistemi yasallaşıyor

Her geçen gün büyüyen faizsiz konut edindirme şirketlerine regülasyon geliyor. Konu ile ilgili açıklama FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal’dan geldi. Akbal, Türkiye’de “faizsiz bankacılık” gibi büyümesini hızla sürdüren ve satışlarını artıran “faizsiz konut” sektöründe faaliyet gösteren şirketlere regülasyon geleceğini söyledi. Bu alanda şirket sayısının 35’lere kadar yükseldiğini dile getiren Akbal, faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısının şu ana kadar bulunmadığını anlattı. Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın BDDK bünyesinde konu ile ilgili bir çalışma başlattığını kaydederek, “Hükümet bu konunun üzerinde titizlikle duruyor. Yasal mevzuatın 2020 sonuna kadar hazır olacağını düşünüyoruz. Hükümetin yasal düzenlemesiyle sistem ve katılımcılar güvence altına alınacak” dedi.

FAİZSİZ KONUT SATIŞLARI TOPLAMIN YÜZDE 15’iNİ KAPSIYOR

Konut ve otomobil alımına yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin, özellikle faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen kesimler tarafından ilgi gördüğünü vurgulayan Akbal, sistemin Türkiye’deki toplam konut satışlarından aldığı payın yüzde 15’e yaklaştığını bildirdi. Akbal, “Yıl sonuna kadar yapılacak regülasyon sayesinde sistemin yasal güvenceye kavuşmasının da olumlu etkisiyle bu payın ikiye katlanacağını öngörüyoruz. Son yıllarda sektördeki firma sayısıve satışlardaki artış bazı riskleri de beraberinde getirdi” ifadelerini kullandı.

SİSTEMDE 250 BİN KATILIMCI VAR

Sistem dahilindeki katılımcı sayısının 250 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini aktaran Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasal düzenleme için sektör adına Ankara ile görüşmeleri Fuzulev olarak yürütüyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla son 4-5 yıldır sektörde ciddi anlamda birçok firma çıkmaya başladı. Artık hükümetin dikkatini de çekmeye başladı. Kesinlikle bu sisteme bir regülasyon gelmesi lazım. Regülasyon geldiğinde tıpkı bankacılık lisansı için çok ciddi sermaye şartı istendiği gibi bizim sektördeki firmalar için de benzer bir şart olacak.”

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DAR GELİRLİ EV SAHİBİ OLUR

Akbal, faizsiz finansman sisteminde konut bedelinin tamamı için finansman sağlanabildiğini kaydederek, bu durumun özellikle dar gelirli ve birikimi olmayan kesim için sistemi cazip kıldığını vurguladı. Özellikle dar ve ortanın altı gelire sahip olanların tasarrufuna talip olduklarını ifade eden Akbal, “Banka kredisinin getirdiği faiz yüküyle konuta toplam ödenen rakam ciddi şekilde artıyor. Kredi aldığınızda 2 kat maliyet oluşabiliyor. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde ise paranın herhangi bir maliyeti olmuyor. Sistem herhangi ek bir mali yük içermediği için vatandaş rahatlıkla evine ve arabasına sahip olabiliyor. Sadece biraz sabretmek gerekiyor” şeklinde konuştu.