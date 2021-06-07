Ekonomi Faizsiz sigortada işbirliğine imza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faizsiz sigortada işbirliğine imza

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Bereket Sigorta Grubu arasında “tekafül sigortacılığı” olarak da bilinen katılım sigortacılığının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faizsiz sigortada işbirliğine imza
İşbirliği protokolünü Abdurrahman Kaan ve Mahmut Güngör imzaladı. Güngör, protokol kapsamında düzenlenen ferdi kaza sigorta poliçesini MÜSİAD Genel Başkan Kaan’a sundu.

Protokol ile tekafül sigortacılığının (katılım sigortacılığının) gelişimi ve yaygınlaşması hedefleniyor. İş birliği kapsamında ayrıca, Bereket Sigorta Grubu’na ait tüm sigorta ürünlerinin MÜSİAD üyelerine tanıtılması, bu alanda farklı kampanyalar ile üyelere özel fırsatlar oluşturulması planlanıyor.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, tekafül sigortacılığının barındırdığı dayanışma kültürünün önemli olduğunu vurguladı. Kaan, “İslami finans ekosisteminin bir parçası olarak faizsiz finans enstrümanlarının yaygınlaştırılmasına dair vizyon ve misyonumuzla birlikte tekafül sigortacılığına gösterdiğimiz ehemmiyeti artırmamız gerekiyor” diye konuştu. Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik ve Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör, “Katılım sigortacılığının, toplumumuzda önemli bir karşılığı olduğunu görüyoruz" dedi.

Haziranda Türkiye'de iki önemli projenin heyecanı yaşanacak
EKONOMİ
Haziranda Türkiye'de iki önemli projenin heyecanı yaşanacak

Yerli ırkta verimli artış
EKONOMİ
Yerli ırkta verimli artış

Tarıma yüksek teknolojik çözümler
EKONOMİ
Tarıma yüksek teknolojik çözümler
Abone Ol Google News
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
Heyecanlandıran rezerv

Heyecanlandıran rezerv

Yeni keşifle ulaşılan gaz 12 yıllık ihtiyacımıza eşdeğer.
Ömer Çelik konuşuyor

Ömer Çelik konuşuyor

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.