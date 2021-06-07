Faizsiz sigortada işbirliğine imza

Protokol ile tekafül sigortacılığının (katılım sigortacılığının) gelişimi ve yaygınlaşması hedefleniyor. İş birliği kapsamında ayrıca, Bereket Sigorta Grubu’na ait tüm sigorta ürünlerinin MÜSİAD üyelerine tanıtılması, bu alanda farklı kampanyalar ile üyelere özel fırsatlar oluşturulması planlanıyor.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, tekafül sigortacılığının barındırdığı dayanışma kültürünün önemli olduğunu vurguladı. Kaan, “İslami finans ekosisteminin bir parçası olarak faizsiz finans enstrümanlarının yaygınlaştırılmasına dair vizyon ve misyonumuzla birlikte tekafül sigortacılığına gösterdiğimiz ehemmiyeti artırmamız gerekiyor” diye konuştu. Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik ve Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör, “Katılım sigortacılığının, toplumumuzda önemli bir karşılığı olduğunu görüyoruz" dedi.

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