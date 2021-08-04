Ekonomi FASTte limit 2 bin liraya yükseltildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

FAST'te limit 2 bin liraya yükseltildi

EFT ve havale ücreti ödenmeden 24 saat para transferi imkanı tanıyan FAST Sisteminde limit bugün itibarıyla 2000 liraya yükseltildi.

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FASTte limit 2 bin liraya yükseltildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda bin TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla 2 bin TL'ye yükseltti.

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Arşiv

FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

FAST, Merkez Bankasın tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAST sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor.

25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.

NASIL KULLANILIR?

FAST sistemine üye bir finansal kuruluşun müşterileri, finansal kuruluşun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak ödeme yapmaya başlayabiliyor.

Sistemle birlikte devreye alınan kolay adresleme sayesinde finansal kuruluşun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN ve e-posta adresi, hesap numarası ile eşleştirilerek ödeme alınabiliyor.

FAST'IN EFT'DEN FARKLARI

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.

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