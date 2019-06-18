Ekonomi Fasulye altın çağını yaşıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fasulye altın çağını yaşıyor

İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde çiftçisinin ilk turfanda ektiği fasulyelerin hasadı başladı. Fasulye altın çağını yaşayarak rekora koşuyor.

Haber Merkezi IHA
Taze fasulyeler sabah saatlerinde toplanıp çevre hallere gönderiliyor.
Taze fasulyeler sabah saatlerinde toplanıp çevre hallere gönderiliyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde taze fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü.

İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde çiftçisinin ilk turfanda ektiği fasulyelerin hasadı başladı. Fasulye altın çağını yaşayarak rekora koşuyor.

Boyalıca çiftçisi turfanda olarak tarlasına ektiği organik fasulyeleri toptan satıyor. Fasulyeler tüccar vâsıtasıyla İstanbul Bayrampaşa, Kadıköy, Bursa, İzmit ve Gebze hallerine gönderiliyor. Hallerden de pazar tezgâhlarında yerini alıyor. Çiftçilerin şubat ve mart ayında ektiği taze fasulyeler sabah saatlerinde toplanıp çevre hallere gönderiliyor.

Boyalıca’da şu anda fasulyenin toptan fiyatı 8 lira. Üretici fiyatlardan hayli memnun. Boyalıca’da kabak ise 2 liradan satılıyor.

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