Fatih Dönmez: Ordu'da beklentimiz gaz Rize'de petrol

Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü. Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor. Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı. Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından bir müjde daha geldi. Terörden temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

'Bir yıl içerisinde bir planımız var'

Gabar'daki keşfin ardından çalışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni sahalarda sondaja başlanacağını belirten Bakan Dönmez, Ordu ve Rize'yi işaret etti. Bakan Dönmez "Bir yıl içerisinde bir planımız var. Hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında bir aramamız olacak. Ordu’da beklentimiz gaz, Rize’de petrol." dedi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı: Ulusumuz, halkımız gittiğimiz her yerde olağanüstü teveccüh gösteriyor. Bunun nedeni de şu; Bu zamana kadar komşu ülkelerimizde bu şekilde gazlar bulunurken, bizde bu kadar büyük ilk defa bulunuyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Amasya kuyusunda çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz'de rezervlerin miktarına göre 25-30 yıl üretim yapmayı planlıyoruz. Orta Karadeniz'de Kastamonu açıklarında bir yer var orada keşif yapabiliriz, Doğu Karadeniz'de Rize taraflarında bir araştırmamız var oradan petrol bekliyoruz. Hazar'da biliyorsunuz oldukça üretimin yoğun olduğu bir yer, Karadeniz'de böyle yoğun bir üretimin olduğu bir yer olacak.

'Burada bir kazanç olacaksa biz bunu vatandaşımızın cebine yansıtacağız'

Akdeniz’de de ilk keşiften sonra yoğun bir arama yapılacaktır. Karadeniz’de dik yamaçlarla birden çukurlaşan bir denizimiz var. Orada bütün işlemler robotlarla yapılıyor. Tepede tabi operatörlerimiz ilgileniyor bununla. Zaman zaman 10 bin kişiye ulaştık işçi konusunda. Vatandaşa fatura gitti, ödeme emri gitmedi. Aslında Mayıs’ın sonuna kadar biliyorsunuz süreç devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon aboneye ulaşır bu da tahmini olarak 100 milyar TL’yi geçer. Yazın ortalama bir çok hanemize 0 olarak bedel gidecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği konu, burada bir kazanç olacaksa biz bunu vatandaşımızın cebine yansıtacağız. TPAO bildiğiniz üzere devlete aittir. Burada bir kazanç çıkacaksa devletimize geçecektir. Bu da hem devletin hem de milletin kazancı olacaktır. Karadeniz gazı olarak 718 milyar metreküp bir gaz var. Burada 450- 500 milyar dolarlık bir rezerv anlamına geliyor. Bir kere dövizimiz gitmeyecek burada da bir kazanç var.







