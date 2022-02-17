Fatih gemisi Karadeniz’de yeni sondaja başladı

Türkiye’nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, yeni müjdeler için çalışmaya başladı. Karış karış taradığı Karadeniz’de umutları boşa çıkarmayarak önceki yıl toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfeden Fatih sondaj gemisi, yeni kuyuda yeni sondaja başladı.
ŞİMDİ SIRA KARASU-1’DE
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter adresinden “Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1’de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde. 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız” mesajını paylaştı.
İLK İKİ SONDAJ 130 GÜN SÜRDÜ
2017 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılan, Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 20 Temmuz 2020’de Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlamıştı.
Keşif kuyusu olan Tuna-1’in ardından Fatih gemisi, Türkiye’nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1’de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşmıştı. Buradaki çalışmalar 77 günde bitmişti. Türkali-2’de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı.
540 MİLYAR METREKÜP
- Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı. Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.