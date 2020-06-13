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Ekonomi Fatih, Karadenizde ilk sondajına hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fatih, Karadeniz'de ilk sondajına hazır

Trabzon Limanı’na demir atan Fatih Sondaj Gemisi’nin 103 metrelik kulelerinin montajı tamamlandı. 880 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı’nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz’e açılmak için 29 Mayıs günü İstanbul’dan yola çıktı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran’da Trabzon’a ulaştı. İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde başlayacak geminin, sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon’a ulaştı. Platformlarını taşıyan gemi Trabzon Limanı’na yanaştıktan sonra platformlar söküldü.

ALPORT EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Albayrak Grubu iştiraklerinden Alport tarafından işletilen Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No’lu rıhtımına yanaştırılan geminin vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kuleleri monte edildi. Yaklaşık 1000 ton ağırlığında ve denizden yüksekliği 104 metre olacak kulelerin montajının ardından gemi Karadeniz’deki sondaj çalışmalarına başlayacak. Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran’da, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesine hareket etmesi planlanıyor.

Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nde kulelerin montajı bitti: 15 Temmuz'da ilk sondajı vuracak
EKONOMİ
Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nde kulelerin montajı bitti: 15 Temmuz'da ilk sondajı vuracak
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