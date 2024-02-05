Fatih Karahan'dan ilk mesaj enflasyon

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, Türkiye-Tacikistan arasında 2023'te 363 milyon dolarlık bir ticaret hacminin oluştuğunu belirterek "Bu rakam 2022'ye göre yüzde 5 daha yüksek olsa bile yine de tatmin edici bulunmamakta. Zira her iki taraf bu rakamları daha da artırmak için yeterli potansiyele sahiptir. Bizim hedefimiz ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmaktır. Tacikistan, özellikle altın, alüminyum, diğer minerallerin çıkarılması ve pamuğun işlenmesi alanlarında dost ülke Türkiye ile ortak işletmeler kurmayı hedefliyor" dedi.