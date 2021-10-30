Fatih'in yeni durağı Türkali-6

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Karadeniz’deki keşiflerine devam eden Fatih Sondaj Gemisi’nin Türkali-6 kuyusuna ulaştığı duyuruldu.

NAVTEX'LE DUYURULDU

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ekim - 27 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımladığı NAVTEX ile Fatih Sondaj Gemisi’nin Türkali-6 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurmuştu.

EŞLİK EDECEK GEMİLER

NAVTEX’e göre Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de araştırmalarına devam devam edeceği; gemiye Sancar, Korkut ve Altan gemilerinin de eşlik edeceği öğrenildi.

Fatih Sondaj Gemisi, ilk olarak Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirmiş ve toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti.

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