Fatih'in yeni durağı Türkali-6

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Karadeniz’deki keşiflerine devam eden Fatih Sondaj Gemisi’nin Türkali-6 kuyusuna ulaştığı duyuruldu.
NAVTEX'LE DUYURULDU
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ekim - 27 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımladığı NAVTEX ile Fatih Sondaj Gemisi’nin Türkali-6 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurmuştu.
EŞLİK EDECEK GEMİLER
NAVTEX’e göre Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de araştırmalarına devam devam edeceği; gemiye Sancar, Korkut ve Altan gemilerinin de eşlik edeceği öğrenildi.
- Fatih Sondaj Gemisi, ilk olarak Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirmiş ve toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti.